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Культура

«Дорого, богато»

20.08.2020 19:04|ПсковКомментариев: 2

«Замечательно! Господи, красота! Ох, ничего себе! Дорого, богато!» - именно эти слова сыпались из уст восторженных мамочек учеников и других участников общественной приемки детской музыкальной школы №1 имени Н. А. Римского-Корсакова, которая состоялась в Пскове 20 августа.

Их восхищение можно понять. Обновленная школа действительно производит неизгладимое впечатление. Как прошел очередной этап в судьбе нашумевшей на всю Россию необычайно дорогими стульями старейшей в Пскове музыкальной школы, расскажет корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Год на ремонт

К ремонтно-реставрационным работам в музыкальной школе приступили 1 августа 2019 года. Деньги на эти цели направили из резервного фонда правительства России в сумме 150 млн рублей. Более 104 млн рублей потратили на капитальный ремонт старинного здания, а 35,7 млн - на приобретение музыкальных инструментов и мебели для учебных классов и концертного зала.

Итак, встречали участников общественной приемки торжественные звуки псковского оркестра «Геликон». Всего на мероприятии собралось немногим более 30 человек, включая представителей прессы.

Встретила гостей директор школы Наталья Архипова. «Потратили целый год на этот ремонт. Сделали его в максимально быстрые сроки», - сказала она.

Директор поблагодарила за работу подрядчика - ООО «Августина», который отнесся к ремонту «со всей душой». Кроме того, она выразила благодарность авторам реставрации Владимиру и Альбине Васильевым. «Все что вы видите здесь, все, что сохранилось до наших дней - это их рук дело», - отметила она.

«Огромное спасибо человеку, который вложил всю душу в это здание, который знал, как должно все выглядеть до последнего уголка - это автор дизайн-проекта Ирина Крылова, работник нашей школы», - добавила Наталья Архипова.

«Школа всего за один учебный год смогла переехать в другое помещение и вернуться обратно в это новое здание», - подытожила директор.

Экскурсия для участников приемки по обновленной музыкальной школе началась с цокольного этажа. «Может показаться, что помещения на цокольном этаже ни для чего не приспособлены, но это ошибочное впечатление. Здесь у нас находятся и кабинеты для музыкальных занятий, и административные, хозяйственные помещения», - рассказала Наталья Архипова.

В частности, на цокольном этаже расположены кабинеты для оркестрового отделения и гитаристов. Обновленная библиотека на цоколе состоит из объединенных помещений, неподалеку находятся кабинеты директора, специалиста по кадрам и бухгалтеров.

Также появились туалеты для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

53 стула

На первом этаже располагаются классы в едином стиле для пианистов. «Пианино новые, японские, фирмы Yamaha», - пояснила директор.

Заметно, что нерушимости архитектурного пространства в ходе организации учебных классов уделялось первоочередное внимание. Например, кабинет с роялями отделен от коридора не обычной стеной, а стеклянной перегородкой. «Это решение было принято совместно с архитекторами проекта, потому что это единое помещение с единым лепным рисунком на потолке. Чтобы мы могли визуально его прочитать, было принято решение сделать стеклянную перегородку», - рассказала Наталья Архипова.

При этом дети и педагог не будут находиться словно в аквариуме, заверила директор. На стеклянной перегородке появится занавес.

В ходе экскурсии участников приемки ожидали, как выразилась Наталья Архипова, «музыкальные сюрпризы». Один из них, исполнение на новом рояле Yamaha, состоялось в малом зале.

Именно в нем установлены 53 «скандальных» стула в бархатной обивке, на которые и присели участники общественной приемки. Стулья, по субъективному мнению, не производят впечатления дорогих вещей. Внутри них якобы лебяжий пух.

Но вскрывать и проверять мы не стали, чтобы нас не обвинили в порче чужого имущества. Собственно, антимонопольная служба и прокуратура в этой эпопее рано или поздно должны поставить какую-то точку.

Кстати, в процессе приемки директор не акцентировала на этих стульях внимание общественности и прессы. О них никто не промолвил ни слова.

Далее продемонстрировали второй этаж. Там расположены теоретические кабинеты, оснащенные интерактивными досками, а также эргономичными столами, которые регулируют высоту за считанные секунды. «Они рассчитаны на любой рост учащегося», - подчеркнула Наталья Архипова.

«До чего техника дошла!» - удивился художественный руководитель ансамбля «Сказ» имени В. Г. Румянцева, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской», виртуоз-балалаечник Константин Абабков, который принял участие в приемке образовательного учреждения.

Один из теоретических классов приспособили для занятий рисованием. Также появился класс для проведения занятий по ритмике. Это, по словам директора, позволит расширить выбор предметов для учащихся в возрасте 4-5 лет. Кроме того, оборудован отдельный класс для занятий на ударных инструментах.

В фойе школы, которое станет одной из трех концертных площадок в школе (две другие - это большой концертный зал, малый зал), состоялся еще один «музыкальный сюрприз» - танцевальный номер.

По окончании общественной приемки Наталья Архипова продемонстрировала большой концертный зал, который также располагается на втором этаже школы напротив фойе. Этот зал был закрыт в течение 10 лет из-за обрушения штукатурки.

После финального номера для гостей общественная приемка завершилась. «Мы очень рады, что осилили эту работу. До новых встреч на наших концертах!» - сказала Наталья Архипова и добавила, что в здании музыкальной школы обязательно организуют экскурсии.

В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей Константин Абабков рассказал, что обновленное здание по визуальной составляющей сильно отличается от того, что было. «Вернули зданию красивый исторический облик, - отметил он. - Хорошо, что оно осталось у музыкальной школы».

«Главное, чтобы педагоги были хорошие и сильные, чтобы дети хотели приходить в такое красивое, новое здание. Надеюсь, что именно так все и будет. Пусть дети учатся, становятся известными не только в нашем регионе и по всей стране. Музыканты - это сильные ребята!» - добавил Константин Абабков.

Детская музыкальная школа № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова находится в здании, построенном в стиле «модерн» в 1910 году. Это объект культурного наследия регионального значения. До революции в помещениях находился банк. С января 1945 здание было приспособлено под кинотеатр «Родина», в котором действовало два зрительных зала. В 1950-е годы вместе с кинотеатром также находились детская музыкальная школа и филармония.

Михаил Синев

Теги: #псков #культура #музыкальная школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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