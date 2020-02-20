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Стул как элемент политической жизни

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Вместо того чтобы слушать сигналы, люди склонны сосредотачиваться на извлечении шума, единственное достоинство которого в том, что он поддерживает их картину мира. Шум помогает пребывать в собственных заблуждениях, не покидая зону комфорта. Все, что не вписывается в наши догмы, дается крайне тяжело для понимания..».

Н.Сильвер

«Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие - нет»

Псков в очередной раз взбудоражен скандалом. Граждане в соцсетях наперебой обсуждают историю покупки стульев для Детской музыкальной школы №1. Звучат громкие заявления о коррупции, чиновников обвиняют во всех смертных грехах. Ситуацией заинтересовались контролирующие органы, и общественность замерла в ожидании - состоится ли кровавая расправа над чиновниками, или же дело будет спущено на тормозах. Судя по тому, что творится на просторах социальных сетей, многие ни секунды не сомневаются, что ответственные товарищи на государственных должностях не просто совершили преступное деяние, а имели на то особый умысел.

Заранее скажу, что никого не намерен в чем-либо переубеждать, выступать в роли адвоката или обвинителя - каждый разумный сознательный гражданин имеет право самостоятельно сделать выводы. Но все же эти выводы нужно делать, основываясь на всей имеющейся информации, а не на вырванных из контекста обрывках сюжета и характерной для русского человека природной неприязни к классу чиновников.

Ситуация с мебелью для музыкальной школы на самом деле непростая. Вполне может быть так, что в ней по итогу не окажется ни правых, ни виноватых. И есть сегодня немалая вероятность того, что мы сейчас «вместе с водой выплеснем и ребенка», если где-то наверху решат, что не следует травмировать психику общественности ценой отдельно взятого стула и на этом основании отменят госконтракт полностью. Давайте попробуем разобраться в хитросплетениях этой истории без лишних эмоций и априорной убежденности в нечистоплотности представителей власти.

Источник: newizv.ru

Начнем с общего описания ситуации. В 2019 году Псковская область получила 200 млн рублей из резервного фонда правительства России на развитие музыкальных школ. 140 млн рублей направили на музыкальную школу имени Н.А. Римского-Корсакова в Пскове, а 60 млн - на детскую музыкальную школу имени М.П. Мусоргского в Великих Луках. В Пскове 104 млн рублей будет потрачено на сам капитальный ремонт старинного здания, а 35,7 млн - на приобретение музыкальных инструментов и мебели для учебных классов и концертного зала. Вот такая сухая фактура, и объемы финансирования под конкретные задачи. Суммы, как мы видим, солидные.

Здесь нужно сделать ремарку и обратить внимание на некоторые особенности работы конкретно с федеральными деньгами в современной России. С некоторых пор мы живем в эпоху программного финансирования и т.н. «целевых денег». Говоря по-русски, на реализацию конкретного проекта из федерального бюджета выделяются деньги, потратить которые можно исключительно на конкретную цель. Подчас чиновники бывают в шоке от того, как Москва решила профинансировать тот или иной проект. Да, вероятно, можно пенять на криво составленные обоснования проекта или сделанную «на коленке» и «на глаз» проектно-сметную документацию. Это тоже часть сегодняшней жизни: мы видим своими глазами, как приостановлена реконструкция стадиона «Машиностроитель» из-за того, что проектно-сметная документация была подготовлена с грубейшими ошибками, в результате чего финансирование, полученное под проект, просто не позволяет выполнить необходимый объем работ.

Но бывают и обратные ситуации, когда федеральный центр оказывается неожиданно щедрым и по каким-то своим федеральным соображениям выделяет очень серьезные деньги. Тут, конечно, следует радоваться, ибо много - не мало. В кои-то веки есть возможность не «выкраивать копейку», не размазывать «тонким слоем». Однако не следует забывать, что в условиях программного финансирования все получаемые деньги должны быть потрачены на прописанную в программе статью расходов.

Вот и наши городские чиновники оказались в целом в такой ситуации. Теперь смотрим на цифры - там значится, что на приобретение мебели и музыкальных инструментов положено потратить 35 миллионов 700 тысяч рублей.

Я, честно говоря, совершенно не в курсе, как обстоят дела с музыкальными инструментами в Детской музыкальной школе №1. Знаю, что руководство приняло решение приобрести рояль за 2,5 миллиона рублей и что-то еще, скажем так, по мелочи. Полагаю, руководству виднее, в каких инструментах нуждается школа. Значительная же часть контракта - это мебель, столы и стулья, цена которых и вызвала столь бурную реакцию общественности.

Что сказать, стулья действительно дорогие - от 80 до 100 тысяч рублей. Насколько вообще оправданно покупать стулья за такую цену? Хороший вопрос. Домой мы себе вряд ли купим. Можно ли найти в целом аналогичные стулья дешевле? Разумеется, можно. В ИКЕА за 80 тысяч рублей можно купить примерно 100 дешевых стульев, а табуреток вообще более 200. Есть, правда, и подороже варианты, но все равно значительно дешевле тех, что куплены в музыкальную школу. С этим понятно. Но есть все же нюанс - надо полагать, что мебель для концертного зала как-то должна отличаться от кухонной табуретки, в том числе и в цене. Другой вопрос - насколько отличаться.

Вот тут, полагаю, все участники процесса оказались заложниками сегодняшних правил бюджетных отношений.

В один прекрасный момент тебе приходят деньги, которые ты просто обязан потратить по конкретной статье расходов и, как правило, в ограниченный период времени. В нашем случае чиновники должны были решить нетривиальную задачу: как потратить почти 36 миллионов на мебель и музыкальные инструменты. Больше потратить нельзя, но и меньше - тоже. Часть суммы ушла на рояль и другие необходимые музыкальные инструменты, после чего все равно осталась гигантская сумма в 13,3 млн рублей, на которую следовало купить мебель.

Как тут поступить? Можно было, как сегодня советуют активисты и общественники, купить просто хорошие стулья по средней цене. Вероятно, это очень разумно. И если бы мы жили в какой-нибудь Голландии или Германии, именно так и следовало бы поступить.

Но живем мы, так или иначе, в России. И если уж получилось выбить из федерального центра деньги, потратить их придется без остатка. А поскольку возвращать неосвоенные деньги в бюджет, как мы отлично знаем, смерти подобно, тратить зачастую приходится вопреки логике и здравому смыслу.

Ответственные за эту госзакупку, надо полагать, пошли по пути наименьшего сопротивления и просто решили взять то, что подороже. В этом есть определенный смысл. Согласитесь, более чем вероятно, что стулья за 80-100 тысяч рублей - это очень качественные, удобные и долговечные стулья. И скорее всего следующая возможность приобрести нормальную мебель у музыкальной школы появится очень не скоро. Так отчего же не взять, если Москва внезапно устроила «аттракцион неслыханной щедрости»?

Прошу также обратить внимание, что техническое задание и все материалы закупки находятся в открытом доступе, и нет совершенно никаких оснований подозревать коррупцию и сговор. Кстати, региональное Управление Федеральной антимонопольной службы проверяло эту закупку и также не выявило признаков сговора. Правда, нашло немало других нарушений - у ведомства большие вопросы к методу определения поставщика, но не об этом сейчас речь. Многие обратили внимание, что директор музыкальной школы не смогла толком пояснить, зачем нужны именно такие дорогие стулья, с гусиным пером вместо поролона и так далее.

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Вот тут как раз все достаточно просто, как мне кажется. Какая причина покупать столь дорогие стулья? Да очень простая причина: выделенный объем федеральных средств позволял.

Поставьте себя на минутку на место этого директора - как бы вы сами поступили, только честно, без постного ханжества. Или еще проще: представьте, что вам на покупку нового автомобиля выделили 5 миллионов рублей. Какой вы купите? Тот, что за полтора миллиона или который за 5? Ответ очевиден, полагаю.

Чиновников сегодня обвиняют во всех смертных грехах, как будто они не мебель приобрели для детского образовательного учреждения, а за государственный счет отъехали всем составом на элитный курорт с блэк-джеком и прочими нюансами. Если уж претендуем на честность и объективность в оценках и суждениях, давайте как-то разделять, в каких случаях у нас коррупция, а в каких - российская бюджетная действительность.

Закрывая тему, хотел бы обратить внимание на наших общественников, поднявших и раскрутивших тему со стульями. Позволю себе упрекнуть их в некоторой двуличности и необъективности. Неоднократно мне доводилось видеть и слышать, как те же самые граждане с пеной у рта возмущались, когда для нужд детских учреждений, учебных заведений по государственным контрактам покупалось все самое дешевое и самого непритязательного качества. Мы же умеем вот так непритворно возмущаться, мол, как же так, опять ремонт сделан из дерьма, палок и сайдинга. Вот я и сам, когда прохожу мимо как бы отреставрированной областной библиотеки на ул. Профсоюзной, натурально впадаю в бешенство, потому что библиотеку реконструируют более двух лет, а на выходе получается какая-то, прости-господи, «Пятерочка». И вот там обязательно будут самые дешевые потолки «армстронг», самые дешевые офисные стулья и в целом совершенно унылая и убогая обстановка.

Приведу один пример, для сравнения. 29 января в эстонском Тарту был открыт центр Delta - это новый корпус университета. Строительство и наполнение его обошлись в 40 миллионов евро. Это кажется невероятно дорого, но я настоятельно рекомендую посмотреть доступный в сети видеоролик об этом проекте. Это лучший пример того, что круто, здОрово и качественно в современном мире никогда не бывает дешево. Такова реальность.

И вот сегодня я немного опасаюсь, что городские чиновники, глядя на эту волну «пролетарского гнева», плюнут на все, «включат заднюю» и откатят всю госзакупку целиком на старт. Может быть, даже придется вернуть деньги в федеральный бюджет и понести за это положенные санкции. После чего по-тихому как-нибудь проведут новый аукцион, по итогам которого в Детскую музыкальную школу закупят уже дешевую пластмассовую одноразовую мебель. И, перекрестившись, впредь зарекутся ввязываться в подобные истории.

Константин Калиниченко