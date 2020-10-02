Культура

Министр культуры РФ Ольга Любимова прибыла в Псковскую область

Министр культуры РФ Ольга Любимова и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак прибыли в Псковскую область.

В рамках программы рабочего визита запланировано возложение цветов к памятнику Савве Ямщикову, осмотр Покровской башни, посещение объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль крепостных сооружений Окольного города: Варлаамовский угол».

Также Ольга Любимова посетит Псковскую областную универсальную научную библиотеку, где недавно завершилась реконструкция, и встретится с активом Псковского академического театра драмы. Как ожидается, в рамках встречи будут обсуждаться перспективы объединения драмтеатра с Александринским театром Санкт-Петербурга.

Кроме того, в рамках визита Ольги Любимовой запланирована рабочая встреча с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, участие в открытии выставки современной иконописи во Дворе Постникова, а также посещение Святогорского Успенского монастыря в Пушкинских Горах и Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Ранее официальный телеграм-канал Псковской области сообщал, что во время визита министра культуры будут обсуждаться результаты реализации нацпроекта «Культура» и вопрос участия псковского региона в проекте «Возрождение исторических усадеб».