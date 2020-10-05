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Ольга Любимова приняла участие в открытии выставки современного церковного искусства

Выставку современного церковного искусства посетила в Пскове министр культуры РФ Ольга Любимова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, масштабная экспозиция «Собор церковного искусства Пскова» открылась 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, во Дворе Постникова.

Экспозицию также посетили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Тихон, представители церковного, культурного, архитектурного сообществ Пскова.

По инициативе и благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона выставку организовал Спасо-Преображенский монастырь, ее готовили на протяжении трех лет. Ее открытие было перенесено из-за угрозы коронавируса.

Как ранее Псковской Ленте Новостей сообщали организаторы выставки, ее цель - познакомить широкую публику с лучшими образцами современного церковного искусства и художественных ремесел Псковщины, а также наметить направления взаимодействия Псковской митрополии с сообществом псковских творцов.

Экспозиция объединила современные произведения, созданные в многочисленных видах искусств и художественных промыслов: архитектура, иконопись, монументальная живопись, резьба по дереву и камню, ювелирное искусство, ковка, керамика, фаянс, шитье, книжная миниатюра, художественная обработка кожи.

Свои работы представили 54 мастера, творчество которых связано с Псковом и псковской традицией церковного зодчества. Из них 44 проживают на Псковщине. В экспозицию вошли более 200 уникальных экспонатов, многие из которых хранятся в российских и псковских монастырях, храмах и частных собраниях: иконы, фрески, архитектурные проекты, кресты, книги, предметы церковной утвари и церковных облачений, кузнечные изделия.

Экспозиция выстроена так, чтобы связать средневековое искусство Пскова с современным церковным творчеством XX - XXI веков. Центральное место в ней занимают работы мастеров второй половины XX века: наместника Псково-Печерского монастыря, иконописца архимандрита Алипия (Воронова), иконописца архимандрита Зинона, архитекторов-реставраторов Всеволода Смирнова и Михаила Семенова, художника-ювелира Анатолия Елизарова, архитектора Сергея Михайлова, иконописца Георгия Гашева.

Выставка реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Генеральным партнером является Псково-Изборский объединенный музей-заповедник. Экспозиция будет работать в течение двух месяцев. По ее итогам планируется издать печатный и электронный каталог.