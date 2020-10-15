Церковь / События

Псковская школа: что увидели первые гости выставки современного церковного искусства в Палатах Постниковых

Мощная лестница с высокими каменными ступенями, неровные толстые стены и вдруг - в затемненной глубине высвечиваются, проявляются краски, образы, лики и линии: так, искренне и непостижимо-прекрасно, открывается взгляду экспозиция выставки «Собор церковного искусства», которая начала работу в Палатах Постниковых в Пскове.

Неслучайная выставка

Фото: Псковский музей-заповедник

«Чудо!», «Промысел Божий», «Свершилось!» - шептались перед торжественным событием многочисленные приглашенные - художники, архитекторы, псковские политики, музейщики. И понятно, почему: прежде чем стать реальностью, выставка прошла огонь, воду и... пандемию.

Замысел ее вынашивался давно: псковские художники единодушно сходились во мнении, что выставка современного церковного искусства в таком городе, как наш, необходима. По инициативе и с благословения митрополита Псковского и Порховского Тихона Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, известный своей иконописной школой всему православному миру, подал соответствующую заявку на предоставление президентского гранта. По результатам конкурсного отбора заявка победила.

И выставка бы открылась (изначально ее планировали провести в Палатах Меншиковых), однако в марте грянул карантин, который на какое-то время совершенно изменил все наши планы и ожидания. Тем не менее: нет худа без добра. За время пандемии организаторы расширили список участников, продумали все до мелочей, уточнили концепцию и, что немаловажно, - нашли новое, совершенно неповторимое пространство для экспозиции: было решено, что выставка откроется в отреставрированных Палатах Постниковых.

10 дней монтажа богатейшего уникального фонда: иконы, фотографии интерьеров и архитектурных проектов, копии фресок, книги, священническое облачение, церковная утварь, созданная в разных техниках резьбы, ковки, шитья - все заняло свои места. Результат бессонных ночей, тревог и поиска оказался выше похвал.

Неслучайно первые гости выставки - министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Тихон, а также секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак уделили ей самое пристальное, недежурное внимание.

Тонкая работа

Свои работы на выставке представили 54 мастера, творчество которых связано с Псковом и псковской традицией церковного зодчества. Из них 44 проживают на Псковщине. В экспозицию вошли более 200 уникальных экспонатов, многие из которых хранятся в российских и псковских монастырях, храмах и частных собраниях.

Экспозиция выстроена так, чтобы связать средневековое искусство Пскова с современным церковным творчеством XX - XXI веков. Центральное место в ней занимают работы мастеров второй половины XX века: наместника Псково-Печерского монастыря, иконописца архимандрита Алипия (Воронова), иконописца архимандрита Зинона, архитекторов-реставраторов Всеволода Смирнова и Михаила Семенова, художника-ювелира Анатолия Елизарова, архитектора Сергея Михайлова, иконописца Георгия Гашева.

Собственно, экскурсия, которую провели сотрудники Псковского музея-заповедника для своих первых гостей, и стала живым отражением связи времен - из зала фресковых копий в зал классиков - художников, вернувших Пскову его иконописные традиции, и затем - в залы, где размещены работы наших современников. Среди них, как подчеркивают музейщики, очень много молодых художников. Это значит, что школа живет, развивается, не стоит на месте. Иными словами - у псковской традиции есть будущее.

Любуясь экспозицией, переходя из зала в зал, Ольга Любимова не могла скрыть восхищения. «Тонкая работа!» - оценила она изящество оформления одной из книг, представленных на выставке. «Очень интересно», - это на идею о проведении мастер-классов и кураторских экскурсий, о которых ей рассказала псковский иконописец Алла Павлусенко (о выставке «Сретение», организованной ею, мы рассказывали месяц назад).

С энтузиазмом восприняла министр культуры не только псковскую иконопись, но и архитектурные проекты, среди которых ее заинтересовал храм Веры Надежды и Любови в Крестах работы Юрия Ширяева. Слово за слово - разговор вернулся к обсуждению обустройства пространства Крома в районе Золотой набережной: там планируется восстановление Нижних решеток и строительство пешеходного моста через Пскову.

Ольге Любимовой рассказали, как туристы смогут беспрепятственно передвигаться по крепостным стенам и башням, чтобы любоваться Псковом во всей его красе. Порадовавшись за новую логистику, министр напомнила: «А кассы как?» «С кассами мы момент не упустим», - пообещал директор объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев.

Дальше - больше

Как признаются сотрудники музея, экспозиция сумела вместить в себя далеко не все, что было собрано в процессе подготовки к выставке. Новые уникальные предметы мастера, неразрывно связанные с псковской церковной традицией, продолжают приносить по сей день.

По словам Александра Голышева, это заставило задуматься о том, чтобы сделать выставку традиционной. С этой идеей согласны и инициаторы «Собора»: по словам отца Серафима, за месяцы сотрудничества у организаторов сложились удивительные отношения с сотрудниками музея: не преувеличивая, они понимают друг друга уже без слов.

Министр культуры РФ согласилась с мыслью о том, что выставке стоит дать постоянную прописку в Палатах Постниковых или хотя бы, как минимум, увеличить заявленный срок ее проведения - два месяца - и продлить его до окончания новогодних каникул. Она отметила, что и горожане успеют посетить экспозицию, и для туристов выставка станет уникальным опытом знакомства с псковским церковным искусством. А учитывая аутентичные интерьеры - еще и незабываемым впечатлением.

К тому же благодаря обилию экспонатов, реально представленных и хранящихся в запасе, выставка получается живой, меняющейся: храмовые иконы, на время перекочевавшие в Палаты, рано или поздно вернутся к прихожанам, а на их месте появятся новые иконы, предметы церковной утвари или фотографии.

Оправдывая свое название, «Собор церковного искусства» собрал вокруг себя многих талантливых мастеров своего дела. Впереди - осмысление увиденного, споры о настоящем и планы на будущее. Но не менее важна судьба выставки в восприятии посетителей. Не сомневаемся, что ее ждет большой успех, благо в первый же день мы услышали множество отзывов - от благожелательных до восторженных.

***

«Надо идти», - коротко характеризует выставку один из посетителей, разговаривая по телефону. Думается, этим советом воспользуются многие жители Пскова. Хрупкие в своей красоте экспонаты на фоне суровых простых стен впечатляют: они предстают зрителю настоящим воплощением силы человеческой веры, которую не в силах сокрушить никто и ничто.

Елена Никитина