Культура

Старинный циркуль нашли археологи у стен Троицкого собора в Пскове

Старинный циркуль нашли археологи в ходе раскопок у стен Троицкого собора в Пскове. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

«Еще одна интересная находка из шурфа №1 у стен Троицкого собора. Вот этот странный металлический предмет, не что иное как циркуль, инструмент чертежника и строителя», - рассказали археологи.

Возможно, он был забыт или потерян строителями контрфорсов собора. «Что неудивительно, так как они были не самыми лучшими специалистами и допустили немало ошибок в проектировании», - добавили археологи.