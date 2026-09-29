Губернатор поручил представить дорожную карту археологических раскопок на месте Старого рынка

Археологические исследования ведутся в историческом центре Пскова, на участке между улицами Карла Маркса и Ленина. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 28 сентября, посетил место раскопа на объекте культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», сообщили в правительстве региона.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона пообщался с археологами, которые рассказали про условия, в которых приходится работать, а также познакомили с первыми археологическими находками. Территория, на которой проводятся исследования, — это «Древняя часть Среднего города» или «Старое Застенье»: так в разных источниках называлась часть города, окруженная крепостной стеной. Разные участки этой территории археологами изучались постепенно, начиная с 1968 года.

Директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова рассказала, что специалистами на раскопе в центре Пскова обнаружены фрагменты крепостной стены 1309 года, а также стены предположительно хозяйственной постройки. Кроме того, найдено сразу несколько печатей. Например, вислая свинцовая «Троицкая печать» 15-го века, печать княжеская 12-13 веков, которые служили для скрепления официальных документов, а также торговые пломбы 12-го и 16-го веков. Среди находок — фрагменты западноевропейской посуды и изразец с геральдическим изображением 16 века, монеты, в том числе псковские чешуйки.

Специалисты сейчас работают в культурном слое 16-го века, раскрывают горизонты сразу нескольких пожаров. В подобных массивах часто сохраняются и детали самих сооружений, домашняя обстановка и утварь в своем взаиморасположении. В огне нередко «консервируются» (обугливаются или закаляются) органические материалы: зерно, ткани, изделия из кожи, керамические и металлические предметы также часто остаются информативными.

После проведения необходимых археологических изысканий на площадку придет инвестор. На месте сегодняшних раскопок вырастет современный фермерский рынок — инвестпроект ООО «Палкинские ряды». Согласно проекту, в центре Пскова появится павильон площадью 2,5 тысячи квадратных метров, в том числе крытое пространство с продуктовыми рядами и открытая терраса.

Участники рабочего выезда обсудили сроки реализации проекта, возможности музеефикации обнаруженных объектов. Вице-губернатор Ольга Тимофеева представила варианты, как эти задачи были решены в других регионах. Представитель компании-инвестора Алексей Семенов подчеркнул, что готовы приступить к строительству как только закончатся археологические изыскания: «Ждем результатов, возможных вариантов музеефикации, остановимся на том, который будет максимально приемлемым. Отталкиваясь от финальных решений, будет понятно, какие изменения претерпит наш проект».

Михаил Ведерников отметил важную роль сохранения истории города Пскова, который был форпостом на западных рубежах Руси, а также обратил внимание и на значимость инвестиционного проекта для современного города, поэтому попросил специалистов серьезно подойти к организации работы. Также губернатор поручил в ближайшее время представить дорожную карту относительно предстоящих археологических раскопок на этом участке.