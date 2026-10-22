Пружинки с традиционных средневековых костюмов нашли в раскопе на Завеличье

Декоративные пружинки нашли археологи в раскопе на псковском Завеличье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Археологическом центре Псковской области. Рассказывая про находку, специалисты напомнили о традициях средневекового женского костюма.

Фото: Археологический центр Псковской области

Как отметили археологи, подобные декоративные пружинки могут показаться неинтересной находкой. Металлические спиральки встречаются в раскопах Пскова регулярно, и землекопы лишь досадливо ворчат: «Опять пружинка...»

Чаще всего эти предметы изготавливались из медных сплавов, например, бронзы или латуни, реже – из серебряной или позолоченной проволоки. В средневековом женском костюме они были традиционным элементом декора, использовались как нашивные украшения воротника или подола рубахи.

Особенно эффектно спиральками – в сочетании с другими металлическими элементами и бусинами – расшивались пояса и головные уборы. Иногда они даже не пришивались, а буквально были «вотканы» в полотно, сотканное или связанное из нитей, на которые были надеты тонкие спирали.

️Декоративные спиральки подчёркивали как рукодельное мастерство хозяйки наряда, так и её достаток, поскольку складывались в причудливейшие орнаменты.

В X-XIII веках подобные спиральки были характерной чертой костюма балтских и финских народов: эстов, ливов. На северо-западе Руси, в Новгородских и Псковских землях, граничивших с территориями балтских и прибалтийско-финских племён, археологи, исследуя погребения, часто обнаруживают шерстяные покрывала-виллайне и платки, края которых богато украшены нашитыми бронзовыми колечками и спиральками. А в традиционном балтийском женском головном венце - вайнаге – они вообще составляли основу конструкции.

В древнерусском костюме спиральки тоже встречаются, следует из материалов Псковских и Смоленско-Полоцких длинных курганов, однако там мы не видим такого великолепия, как, например, в знаменитом эстонском могильнике Сиксяля Кальме (Siksälä kalme), расположенном на стыке границ Эстонии, Латвии и России. Большое количество спиралек было найдено при раскопках «кросскультурного памятника» Выбуты, отметили археологи.

Псков формировался на стыке культур, поэтому скромная спиралька неизменно участвовала в сложении деталей костюма древней псковички – к какому бы народу та ни принадлежала.

Фотографии: из работы Silvia Laul, Heiki Valk: «Siksälä Kalme I-II»