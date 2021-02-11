Культура

Рецепт для «Таблетки»

Клубы по интересам остаются в «Таблетке». Там продолжит работать муниципальное предприятие «Парки и ярмарки». Такие новости принес февраль. Но как же прошлогодняя передача объекта на областной уровень? И заказ проекта на реконструкцию под театр кукол? И жаркая битва местных с проектировщиком из Иваново, показавшим «домик хоббита»? Планы поменялись? Ничуть. Псковская Лента Новостей узнала, что сейчас происходит вокруг скандальной постройки.

Нормально же стояли

Несколько дней назад пресс-служба гордумы распространила сообщение, из которого стало ясно, что старые квартиранты вернулись в «Таблетку».

«Здание в настоящее время не принадлежит муниципалитету, но, как мне сказали, его реконструкция начнется не раньше 2022 года, поэтому мы продолжаем работать. И после снятия ограничительных мер по коронавирусу можем проводить в малом зале мероприятия, конечно, с ограниченным количеством посетителей. План мероприятий уже готовим», - заявляет директор муниципального предприятия «Парки и ярмарки Пскова» Елена Павлова.

Фото пресс-службы городской думы.

В марте прошлого года с введением первых ограничительных мер свернули свою деятельность клубы по интересам, собиравшиеся в «Таблетке». Прежде всего, «Рио-Рита», где собирались псковичи «серебряного возраста». Потом «Таблетку» из городской собственности забрали в областную. Регион очень хочет получить по нацпроекту «Культура» деньги на новый театр кукол. Но выдают их на реконструкцию чего-нибудь уже существующего. Спешно встал вопрос, что превращать в театр. Среди возможных вариантов оказались ГКЦ, Дом офицеров, Дом пионеров, бывший детсад «Росток». Каждое из этих зданий могло стать новым домом для марионеток. Окончательный выбор пал на «Таблетку».

Сначала на дыбы встали бабушки, проводившие досуг в Летнем саду. К ним присоединилось сообщество архитекторов и реставраторов, когда проектировщик из Иваново, выигравший восьмимиллионный контракт, привез в Псков свои эскизы.

Основных претензий две. Главная: уберите руки от «Таблетки» и не троньте то, что нормально стоит, найдите какую-нибудь развалину. Помимо контекста, в котором существует здание (крепостная стена, башни, петровский бастион, зона охраняемого природного ландшафта Кремля), многие усматривают в его облике особую красоту советского модерна. За это пытался зацепиться архитектор Владимир Шуляковский, написавший в конце прошлого года письмо в центральный аппарат Союза архитекторов России. Получил ничего не значащий ответ в духе «согласны, поддерживаем, одобряем».

«Союз архитекторов России считает наш парковый павильон-танцплощадку "незаурядным примером архитектуры советского модернизма, интерес к которому нарастает во всём мире", - цитирует Владимир Шуляковский выдержки из письма, - выражает обеспокоенность по поводу "предлагаемой реконструкции, либо замещения паркового павильона зданием нового театра кукол с превышением параметров существующего объекта", а также "считает необходимым найти в городе с низкой плотностью застройки и достаточными территориальными ресурсами другое место для строительства"».

То есть классная у вас «Таблетка», жмем руку.

«А что они еще могут сделать? Союз архитекторов раньше был на уровне министерства, значимой организации. За последние годы достиг уровня клуба любителей макраме - никто и звать никак, к сожалению. Могут только выразить свою поддержку», - констатирует Владимир Шуляковский.

К сегодняшнему дню понятно, что за «Таблетку» взялись крепко, и устоит она, только если - тьфу-тьфу-тьфу - в стране грянет экономический кризис, и деньги по статье «Культура» уйдут куда-нибудь еще. В прошлом году проект доделать не успели, и финансирование на этот год тю-тю. Теперь ждать еще год, а пока в помещения пустили привычную публику, пенсионерок и тех, кто обслуживает парки. Заработал каток.

Никаких амфитеатров

Вторая претензия заключается в качестве подготовки проекта. В октябре ивановцы привезли в Псков набор красивых картинок. Он не имел ничего общего ни с реконструкцией, ни с Псковом. В Летнем саду запрещено строить, можно только реконструировать. Нельзя менять ландшафт на высоту более метра и нельзя проводить такую реконструкцию, в результате которой объект вырастет выше 12,5 метров. «Замок», «Заячий холм» и «Открытая книга», нарисованные в Иваново, нарушили все, что можно было нарушить.

Три фантазии из Иваново.

Во время обсуждения этих идей своим видением будущего облика «Таблетки» поделился псковский архитектор Андрей Лебедев, возглавляющий региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Он придумал, как без сноса превратить существующее здание в театр кукол, а фасадам придал узнаваемый облик «а-ля рюсс», характерный для текущей локации на улице Конной.

Двоечники отправились переделывать домашнее задание, прихватив с собой эскизы Лебедева. Несколько раз присылали в Псков свои предложения, а 9 февраля приехали лично.

«Очередной вариант несколько более приближен к тому, что мною предлагалось, - рассказывает Андрей Лебедев об увиденном. - Сохраняется северная часть существующей постройки со стороны улицы Карла Маркса. Я оставлял ее целиком, они сохраняют половину, убирают подпорки и верхнюю "шляпу"».

К визиту в Псков ивановцы понизили высоту своих фантазий до псковских 12,5 метров. Предполагается, что главный фасад будет обращен в сторону Октябрьского проспекта. И никаких амфитеатров рядом, ландшафт не допускает подобных игрищ с высотными отметками. Кажется, наконец, театр и проектировщик достигли взаимопонимания по внутренней планировке здания: деятелям культуры нужен определенный набор помещений, а проектировщик должен соблюсти действующие нормы. Когда дело дойдет до фасадов, к проекту подключится Андрей Лебедев и доработает свою идею.

Эскиз главного фасада, выполненный Андреем Лебедевым.

В октябре местное сообщество не смогло договориться о том, каким должен быть будущий театр. Решено было вынести вопрос на градсовет. С тех пор одно его заседание уже состоялось, однако этого вопроса в повестке не значилось. На градсовет нужно выносить какую-то конкретику, а ее пока что нет.

«Вынесут не вопрос, сносить ли «Таблетку» и строить ли театр, а вынесут варианты фасадов с круглыми окошками и с квадратными. Скажут: "Послушаем народ, решат с круглыми - сделаем с круглыми"», - иронизирует Владимир Шуляковский.

«Таблетка» находится в неприглядном состоянии, ее нужно приводить в порядок, спору нет. Но рецепт на ее лечение выписан кардинальный - топор.

Заждались

В этом году «Таблетка» точно будет работать в привычном режиме, а театр кукол остается по старому адресу.

Фото Вадима Боченкова.

«В настоящее время проектирование продолжается, идёт процесс согласования архитектурно-планировочных решений. До момента начала реконструкции объект будет находиться в пользовании муниципального предприятия «Ярмарки и парки». Заявка на финансирование отправлена в Минкульт, в план она поставлена на 2022 год», - сообщили ПЛН в Театрально-концертной дирекции.

Пока что вернувшиеся разбираются с оборудованием для посиделок, часть его была хозяйская, и владелец забрал имущество.

«Проверим работоспособность, может, чем-то поможем, - говорит депутат гордумы Олег Луценко, посетивший «Таблетку» на прошлой неделе. - Члены клуба мне звонят регулярно. Считаю, хорошо, что они снова смогут собираться. Для некоторых такой досуг - единственное, что в жизни осталось. Люди заждались».

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Клубы и работников предприятия попросят на выход, когда будет подтверждено финансирование. Помним, что в России нет ничего более постоянного, чем временное.

Юлия Магера