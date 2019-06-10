Культура

Музыкой Иоганна Баха и Ивана Хандошкина завершили в Михайловском Дни Пушкинской поэзии и русской культуры

Сегодня, 12 июня, концертом замечательного петербургского музыканта, давнего друга Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», скрипача Ивана Долгунова завершилась многодневная программа Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в Псковской области.

В программу своего выступления музыкант включил русскую и западноевропейскую музыку конца XVII - XVIII столетия. В концерте прозвучали Прелюдия и Гавот из баховской Сюиты D-dur для скрипки-соло и сольная Соната, принадлежащая перу малоизвестного широкой слушательской аудитории современника Иоганна Себастьяна Баха, немецкого композитора Иоанна Георга Пизенделя. Выбирая для концерта русскую пьесу, Иван Долгунов остановился на скрипичной Сонате Ивана Хандошкина.

Концерт прошел в выставочном зале (в «Льняном амбаре») в мемориальной усадьбе Пушкина «Михайловское». В этом сложенном из камня здании - великолепная акустика, интересная реверберация, отмечает столичный музыкант и добавляет: «…да и вообще старинную музыку нельзя играть в зале, где стулья плюшевые стоят - звук сразу гаснет, становится сухим…». За десять лет сотрудничества с музеем-заповедником Иван Долгунов давал концерты и в Тригорском - в «зеленой зале» господского дома, и в Михайловском, и в залах музейного Научно-культурного центра, однажды даже, - вспоминает скрипач, - «пробовал звук» в храме на городище Воронич.