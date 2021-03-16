Культура

Известная писательница приедет в Псков 30 марта

Редактор издательства «Питер» Евгения Русинова посетит Псков в рамках Недели детской и юношеской книги, которая пройдет в областном центре с 22 по 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской библиотеки.

Евгения Русинова училась на педагога, начинала как актриса молодежного театра, режиссировала спектакли в жанре пантомимы, а теперь издает книги и пишет их сама.

«В детстве мне казалось, что писатели - как космонавты, - рассказывает о себе Евгения Русинова. - Теперь я тоже летаю в своем космосе! И пока полет нормальный!». Доказательства тому - ее победа в конкурсе издательства «Нигма» «Сказка о театре».

Для самых маленьких читателей Евгения Русинова написала книжку «ЭКОагенты Леша и коты спасают планету!» Это история с приключениями, которая помогает детям обзавестись полезными экопривычками.

Книга Евгении Русиновой «Ветерок и его семейка» предназначена читателям постарше – от 5 до 10 лет. Она отвечает на «наивные» детские вопросы: откуда взялся ветер, как сдвинуть с места воздух, дует ли ветер в космосе?

«Книга "Мой дедушка Фей" посвящена семейным ценностям и рассказывает, как творить чудеса для своих близких. "Землялечка" - это занимательный курс по астрономии, физике и географии. Книга "Две любви Джульетты" про девочку Улю, чей папа служит рабочим сцены в детском музыкальном театре, рассказывает о театральном закулисье. "Мама. История настоящей любви" - это увлекательная книга с прекрасными иллюстрациями о самой важной привязанности. Книга Евгении Русиновой "Селена и лунный кот: Семь чудес света" поможет детям вслед за девочкой Селеной и её лунным котом, увлечься наукой», - рассказали в библиотеке.

Встречи читателей с Евгенией Русиновой состоятся 30 марта: в 11.00 – в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева на улице Труда, в 13.00 – в центре детского творчества на улице Розы Люксембург, в 15.00 – в центре общения и информации имени И. Н. Григорьева на улице Юбилейной.

«В 13.00 и 15.00 – это будут не просто встречи с известным писателем, а встречи в формате игры», - отметили в библиотеке.