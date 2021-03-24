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Культура

Юные псковичи написали письма Человеку-пауку и Маленькому Принцу

25.03.2021 18:37|ПсковКомментариев: 0

Библиотеки Пскова подвели итоги литературно-творческого конкурса «Письмо любимому герою книг», организованного к традиционной Неделе детской и юношеской книги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Участники конкурса сочиняли письма или записывали видеообращения к героям любимых книг. Всего на конкурс поступило 213 работ от детей 5-14 лет. Жюри оценивало 20 видеообращений и 193 текста. Среди конкурсных работ были послания в стихах, инсценировки и музыкальные произведения.

Чаще всего участники конкурса обращались к Золотой рыбке, Золушке, Коту Матроскину и Гарри Поттеру.

В номинации «Видеописьмо» в возрастной группе 5-6 лет победителями стали Ярослав Реш (письмо Чиполлино), Милена Филиппова (письмо Ниф-Нифу, Нуф-Нуфу и Наф-Нафу), Алиса Волкова (письмо Пеппи Длинныйчулок), Владислав Гришмановский (письмо Винни Пуху), Михаил Кошелев (письмо Домовенку Кузе) и Анна Иванова (письмо Золушке).

Среди участников 7-11 лет жюри отметило Диану Тумакову (письмо Бабе Яге) и Илью Ефимова (письмо Дяде Федору).

Среди 12-14-летних читателей лучшее видеописьмо (Колобку в стихах) сочинила Варвара Тумановская.

В номинации «Печатные и рукописные письма» в возрастной категории «дошкольники» лучшими были признаны письма Севы Сильвестрова (письмо Дяде Степе), Михаила Буланова (письмо Человеку-пауку), Степана Анищенкова (письмо Колобку) и Марии Болотовой (письмо Змею Горынычу).

В возрастной категории 7-11 лет лучшие письма написали: Ольга Доновская (письмо Серому Волку), Елизавета Базарова (письмо Ассоль), Ростислав Бобовкин (письмо Нильсу), Владислав Данилюк (письмо Леопольду), Алина Иванова (письмо Незнайке), Николай Лебедев (письмо Гекльберри Финну), Полина Филиппова (письмо Полианне), Максим Тарасов (письмо Карандашу и Самоделкину), Елизавета Филина (письмо Валентинке), Виталий Толстов (письмо Маленькому Принцу), Таисия Васильева (письмо Коту Барсику).

Среди 12-14-летних авторов в этой номинации победили: Анна Беляева (письмо Динке), Мария Емельянова (письмо Герде), Татьяна Буйлова (письмо Артуру Рэдли), Анастасия Романова (письмо Лидии Михайловне), Алина Петрова (письмо Гарри Поттеру), Владислав Голиков (письмо Павлу Корчагину), Олеся Губарева (письмо Оленьке Душечке), Владислав Тюкша (письмо незнакомому мальчику Виктора Астафьева из повести «Конь с розовой гривой»).

В специальной номинации «Верные друзья чтения» жюри отметило призами группы «Почемучки» и «Светлячки» дошкольного отделения Псковской общеобразовательной школы-интерната, группу «Ромашки» детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей №11 и группу «Солнышко» детского сада комбинированного вида №29.

Работы победителей размещены на сайте Централизованной библиотечной системы города Пскова.

Победители конкурса могут забрать свои награды с 31 марта по 2 апреля в Библиотеке – Центре детского чтения (ул. Розы Люксембург, 23) с 10.00 до 17.00.

Теги: #библиотека #конкурс #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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