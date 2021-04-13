Культура

Немецкая агитационная листовка пополнила экспозицию Псковского музея-заповедника

Пскович передал на хранение Псково-Изборскому объединенному музею-заповеднику найденную им в Псковском районе агитационную немецкую листовку периода Великой Отечественной войны. Как сообщается в группе музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте», гильза от листовки была утрачена.

«В годы Великой Отечественной войны одним из способов пропаганды и морально-психологического разложения советских войск стали пропагандистские листовки, - рассказали в музее. - Они изготавливались в огромных количествах и имели сотни разновидностей. Листовки сбрасывались на оккупированные территории и линию фронта с самолетов или в результате взрывов специальных агитационных артиллерийских снарядов различного калибра (от подствольного гранатомета до крупных артиллерийских)».

За годы войны немецкие войска изготовили и сбросили более 5 млрд листовок. Отмечается, что первоначально они изготавливались в Германии, некоторые даже на мелованной бумаге. «Но по мере продвижения немецких войск вглубь Советского Союза, их производство было налажено непосредственно в войсках и на трофейных советских типографиях. Основная масса таких листовок изготовлена на простой газетной бумаге в черно-белом исполнении. «Зимние» варианты изготавливались на цветной бумаге (розовая, зелёная, голубая и т.д.) или имели яркие полосы для лучшей видимости листовки на снегу», - уточнили в музее.

Тексты на большинстве листовок Вермахта для Восточного фронта напечатаны на русском языке. Однако есть большая группа, напечатанная на украинском, татарском, киргизском, немецком и других языках.

Большинство листовок имеет порядковый номер, напечатанный в нижнем правом углу.

В период войны чтение и хранение немецких агитационных листовок советскими солдатами считалось антисоветской агитацией, за которую грозило «гражданскому населению» до 10 лет лагерей, а военнослужащим – штрафбат или расстрел. Немецкие листовки, в соответствии с приказом командования Красной армии, подлежали уничтожению.

Найденная листовка будет использоваться в ходе интерактивных занятий и экскурсий в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».