Культура

Псковские депутаты рассказали о важной роли книжного форума «Русский Запад»

Проведение книжного форума «Русский Запад» в Псковской области важно для продвижения и популяризации чтения. Таким мнением на открытии форума поделился заместитель председателя Псковского областного Собрания Юрий Сорокин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

«Это крайне важно для современного общества, и особенно - для нашего подрастающего поколения, которое все чаще для получения информации использует интернет и различные гаджеты, поэтому одна из наших задач - привить молодежи любовь к чтению», - отметил он.

Международный книжный форум «Русский Запад» проводится с 2003 года. Говоря о значимости этого события в календаре областных культурных мероприятий, вице-спикер регионального заксобрания Виктор Остренко отметил, что «Русский Запад» стал не просто традиционной книжной ярмаркой, а важным элементом профессионального общения через круглые столы, семинары, тренинги, дискуссионные площадки.

«Уже многие годы форум «Русский Запад» объединяет на одной площадке достаточно широкий круг людей, реализующих себя в сфере книгоиздания, библиотечного дела, литературы - всех тех людей, которые в современном электронном мире ратуют за сохранение настоящей книги в твердой и мягкой обложке, ставшей частью нашего воспитания, жизненного опыта, культуры», - поделился мнением депутат.

Напомним, в Пскове 14 апреля начал работу XVI Международный книжный форум «Русский Запад». Его работа продлится с 14 по 17 апреля. В программе запланированы международная конференция «Культура приграничья», презентации новых книг и издательских проектов, мастер-классы и художественные выставки, профессиональная программа для библиотечных специалистов, а также книжная ярмарка, на которой будет представлена продукция более 20 российских издательств.