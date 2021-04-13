Культура

Торжественное открытие книжного форума «Русский Запад» состоялось в Пскове

Книжный форум «Русский Запад» открылся в Пскове сегодня, 14 апреля. Открытие форума ознаменовал гимн Псковской области в исполнении студентов областного колледжа искусств и солистов Юрия Наконечного и Екатерины Самущенковой, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Приятно, что такое мероприятие начинается с нашего псковского гимна, - обратился к участникам форума губернатор Михаил Ведерников. - Форум – прекрасная площадка для общения литераторов, историков, деятелей культуры, авторов, книгоиздателей. Для Псковской области он носит и большую практическую пользу: с 2018 года он проходит при поддержке Российского книжного союза, который уже несколько лет помогает нашим псковским библиотекам пополнять свои фонды».

Затем глава региона передал директору Псковской областной научной библиотеки Вере Павловой сертификат Российского книжного союза на покупку 2 000 книг для библиотеки.

Кроме того, участникам форума также передали приветствие заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой. Она отметила, что форум занял особое место в культурной афише Псковской области и стал событием международного уровня, пожелала его участникам новых идей и плодотворной работы.

В продолжение мероприятия состоялось награждение лауреатов XXV областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2020».

В номинации «Человек книги» жюри отметило Веру Павлову. Лучшей в номинации «Книга года» было признано издание «Крестоносцы и Русь» Владимира Потресова. Диплом в номинации «Лучшее литературно-художественное издание» получила книга «Память поколений: история России в стихах современных поэтов», изданная под редакцией Игоря Смолькина.

Награду в номинации «Лучшее издание по истории края» получил сборник «Сельские храмы. Незабываемое: I Международная научно-практическая конференция», изданный музеем-заповедником «Изборск» под руководством Натальи Дубровской.

Приз в номинации «Лучшее издание по туризму» получила книга «Сказочный путеводитель по Псковской области», подготовленная комитетом по туризму Псковской области.

Специальными дипломами жюри конкурса отметило книги «Преподобный Мартирий Зеленецкий, великолукский чудотворец. Житие и подвиги», выпущенную комитетом культуры администрации города Великие Луки, и «Сияние славы святого Александра Невского», изданную храмом святого князя Александра Невского.

Дипломом за популяризацию спортивной жизни региона был награжден депутат Великолукской городской Думы, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков, а награду за книгу поэзии «Русский дух: избранная лирика» получил псковский поэт Валерий Мухин.

Лучшим изданием к 75-летию победы в Великой Отечественной войне стал многотомник «Солдаты Победы: псковичи – участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» под редакцией Николая Никитенко.

Своим впечатлением от мероприятия поделился с собравшимися президент российской библиотечной ассоциации, директор государственной исторической библиотеки Михаил Афанасьев. «Форум – это часть нашего общего книжного мира, - сказал он. - Особенно приятно, что он проходит в стенах обновленной псковской областной библиотеки – одной из лучших библиотек нашей страны. Я поражен насыщенной программой, которая ожидает участников форума, и жалею только о том, что вся страна не может приехать сюда и принять участие в этом условно региональном, а на самом деле – всероссийском и международном форуме».

В свою очередь директор областной научной библиотеки Вера Павлова поблагодарила губернатора за обновленное здание, которое стало подарком для жителей региона и пригласила к осмотру книжной ярмарки.