Торжественное открытие книжного форума «Русский Запад» состоялось в Пскове

Книжный форум «Русский Запад» открылся в Пскове сегодня, 14 апреля. Открытие форума ознаменовал гимн Псковской области в исполнении студентов областного колледжа искусств и солистов Юрия Наконечного и Екатерины Самущенковой, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Затем глава региона передал директору Псковской областной научной библиотеки Вере Павловой сертификат Российского книжного союза на покупку 2 000 книг для библиотеки.
Кроме того, участникам форума также передали приветствие заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой. Она отметила, что форум занял особое место в культурной афише Псковской области и стал событием международного уровня, пожелала его участникам новых идей и плодотворной работы.
В продолжение мероприятия состоялось награждение лауреатов XXV областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2020».
В номинации «Человек книги» жюри отметило Веру Павлову. Лучшей в номинации «Книга года» было признано издание «Крестоносцы и Русь» Владимира Потресова. Диплом в номинации «Лучшее литературно-художественное издание» получила книга «Память поколений: история России в стихах современных поэтов», изданная под редакцией Игоря Смолькина.
Награду в номинации «Лучшее издание по истории края» получил сборник «Сельские храмы. Незабываемое: I Международная научно-практическая конференция», изданный музеем-заповедником «Изборск» под руководством Натальи Дубровской.
Приз в номинации «Лучшее издание по туризму» получила книга «Сказочный путеводитель по Псковской области», подготовленная комитетом по туризму Псковской области.
Специальными дипломами жюри конкурса отметило книги «Преподобный Мартирий Зеленецкий, великолукский чудотворец. Житие и подвиги», выпущенную комитетом культуры администрации города Великие Луки, и «Сияние славы святого Александра Невского», изданную храмом святого князя Александра Невского.
Дипломом за популяризацию спортивной жизни региона был награжден депутат Великолукской городской Думы, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков, а награду за книгу поэзии «Русский дух: избранная лирика» получил псковский поэт Валерий Мухин.
Лучшим изданием к 75-летию победы в Великой Отечественной войне стал многотомник «Солдаты Победы: псковичи – участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» под редакцией Николая Никитенко.
Своим впечатлением от мероприятия поделился с собравшимися президент российской библиотечной ассоциации, директор государственной исторической библиотеки Михаил Афанасьев. «Форум – это часть нашего общего книжного мира, - сказал он. - Особенно приятно, что он проходит в стенах обновленной псковской областной библиотеки – одной из лучших библиотек нашей страны. Я поражен насыщенной программой, которая ожидает участников форума, и жалею только о том, что вся страна не может приехать сюда и принять участие в этом условно региональном, а на самом деле – всероссийском и международном форуме».
В свою очередь директор областной научной библиотеки Вера Павлова поблагодарила губернатора за обновленное здание, которое стало подарком для жителей региона и пригласила к осмотру книжной ярмарки.