Культура

Новгородский художник-этнограф откроет выставку народной куклы в Пскове

Выставка народной куклы новгородского художника Ольги Олонцевой откроется в Пскове 30 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в художественной галерее-клубе «Псковский Монмартр».

«Ольга Олонцева - известный художник, очень глубоко и серьезно занимающийся народной куклой», - отметили в галерее-клубе.

Открытие выставки состоится в воскресенье, 30 мая, в 14.00 в Доме ремесел по адресу: улица Некрасова, 8.

Кроме того, в 15.00 по тому же адресу начнется презентация книги «Стрельцы-молодцы, бабы-дуры и узелки Ольги Олонцевой». Автор книги - Юлия Иванова, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии правительства РФ в области культуры.

Вход свободный.