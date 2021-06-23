Культура

На фестиваль «Западные ворота» будут пускать только привитых или имеющих антитела

На фестиваль «Западные ворота» будут пускать только привитых или имеющих антитела гостей и жителей города Пскова. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном послании, опубликованном в его инстаграм-аккаунте.

Фестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 22 по 24 июля. На эти три дня запланированы более 50 киносеансов, встречи с известными режиссерами, актерами продюсерами.

«Мы рассчитываем, что к этому времени эпидемиологическая ситуация улучшится, но заранее планируем использовать только уличные площадки, где риск заразиться намного ниже», - отметил глава региона.

Допуск зрителей будут осуществлять только при условии наличия сертификата о прививке или справки о наличии антител. «Если заняться этим вопросом буквально сегодня, то еще можно успеть. Фестиваль обещает быть очень ярким, насыщенным, интересным. Это точно стоит потраченных сил», - заметил Михаил Ведерников.