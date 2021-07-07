Культура

В Пскове откроется выставка акварелей майора ВДВ в отставке

Выставка акварелей Льва Мельникова «Путешествие в прекрасное» откроется 13 июля в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева на улице Труда в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской городской библиотеке.

Лев Мельников – летчик-испытатель, кандидат в мастера спорта по парашютному спорту, инженер-строитель. Родился в городе Сенгилее Ульяновской области в 1935 году. По окончании Чугуевского военного училища летчиков был направлен на службу в 76-ю дивизию ВДВ города Пскова, имеет 3600 часов налета. В 1953-56 годах учился в Саратовском аэроклубе, где дружил с Юрием Гагариным. После увольнения из армии получил гражданскую специальность инженера-строителя. В разные годы руководил строительными работами на островах Сахалин и Диксон (Арктика), в Мурманской области.

Сейчас Лев Владимирович на пенсии, он ветеран труда, майор ВДВ в отставке, член президиума городского Совета ветеранов.

Выставки картин Льва Мельникова проходили в Мурманске, на полярных станциях Северного Ледовитого океана, в воинских частях, на острове Диксон, а так же в Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании.

«Первая выставка картин Льва Мельникова в библиотеке "Родник" имени С. А. Золотцева состоялась в 2018 году, он постоянно участвует в мероприятиях библиотеки, выступает перед детьми и молодежной аудиторией», - рассказали в учреждении.

Открытие выставки состоится в 14.00.