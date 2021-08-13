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Культура

Угол церкви XIII века обнаружили археологи в центре Пскова

13.08.2021 12:15|ПсковКомментариев: 0

Угол церкви Воздвижения Креста Господня XIII века обнаружили в центре Пскова в ходе работ по реконструкции бывшего кинотеатра «Октябрь». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе выезда на объект поинтересовался, как организовано взаимодействие на объекте с археологами. Директор подрядной организации Богдан Васильев рассказал, что все земельные работы выполнялись под наблюдением сотрудников Археологического центра. «При устройстве рабочего котлована в юго-восточной части территории „Октября“ был обнаружен культурный слой, что является основанием для проведения раскопок», — сообщил он.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик сообщил, что на месте, именуемом Княжьим двором, обнаружен угол церкви Воздвижения Креста Господня XIII века. «Работы будут проводиться только в местах вторжения в культурный слой. После этого раскоп законсервируем. При этом реставрация объекта останавливаться не будет», - заверил Вадим Нэдик.

Координатор археологических работ на участке, директор регионального Археологического центра Марина Кулакова добавила, что раскоп просканируют для сохранения его детального изображения. Найденные здесь находки будут продублированы с помощью 3D-принтера. «Это самое интересное место в городе, здесь никогда не было раскопок. Нашему взору уже открылись дренаж и деревянная ливневая канализация XVIII века в рабочем состоянии. Очень ждем берестяных грамот, ведь это именно то самое место, где они могут быть», — отметила она.

«Правда, Псков — учебник истории», — заметил губернатор. Он обратился к участникам выезда с тем, чтобы совместными усилиями продумать, каким образом отметить место находки и сделать его доступным для туристов. В качестве примера Михаил Ведерников предложил предусмотреть в библиотеке тематическую экспозицию, включающую копии артефактов.

Представитель подрядной организации отметил, что проектом будущей библиотеки уже предусмотрено выставочное пространство, в том числе для презентации посетителям истории здания и места, начиная с XII века.

Отмечается, что глава региона остался доволен работой подрядчика на текущем этапе работ. Археологической группе Михаил Ведерников пожелал интересных находок и поручил максимально синхронизировать раскопки с работой по реконструкции здания.

Теги: #псков #кинотеатр Октябрь #археология
Источник: Псковская Лента Новостей
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