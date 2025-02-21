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Культура

Стал известен режим работы библиотеки имени Василёва в Пскове после переезда

24.02.2025 12:44|ПсковКомментариев: 0

С 25 февраля Историко-краеведческая библиотека имени Ивана Василёва, входящая в состав Централизованной библиотечной системы Пскова, начинает свою работу по новому адресу: город Псков, площадь Ленина, дом 3, сообщили в группе библиотеки в соцсети «ВКонтакте». 

Библиотеку в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» торжественно открывают в Пскове. ФОТО : Псковская Лента Новостей / ПЛН

График работы библиотеки: вторник–суббота с 11:00 до 19:00. Воскресенье и понедельник — выходные дни. Первый четверг каждого месяца объявлен санитарным днем.

Важно отметить, что 22, 23 и 24 февраля библиотека будет закрыта для посещения в связи с переездом.

С 24 февраля обслуживание читателей по прежнему адресу — Октябрьский проспект, 19а — прекращается.

Напомним, историко-краеведческую библиотеку имени Ивана Василёва торжественно открыли в бывшем здании кинотеатра «Октябрь» в Пскове 20 февраля. 

Теги: #библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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