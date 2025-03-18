Проект реконструкции «Октября» в Пскове жил своей жизнью и постоянно дополнялся — подрядчик

Основные причины переносов срока сдачи библиотеки в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове — полная реконструкция здания и желание превратить библиотеку в наполненное и интерактивное пространство. Такими сведениями поделился директор строительной компании «Развитие» Богдан Васильев в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).
Подрядчик принял решение пойти другим путем и отталкиваться от потребностей конечного пользователя. Это повлекло за собой полную реконструкцию здания, начиная с фундамента, так как многие конструкции оказались изношены.
«Мы пошли путем формирования именно потребностей конечного пользователя. Мы проговорили с библиотекой, привлекли столичных специалистов из Санкт-Петербурга, дизайнеров, архитекторов, которые специализируются на современных мультипространствах. Соответственно, при формировании проекта у нас выяснилось, что площади существующего здания будет недостаточно. Это повлекло за собой полную реконструкцию и фундаментов, потому что они были в неудовлетворительном состоянии, произошло увеличение площадей именно по монолитной части здания, мы устраивали дополнительные перекрытия. Это позволило увеличить площадь до 3200 квадратов, практически в два раза, чтобы разместить и студии звукозаписи, и пространство для двух буфетов, и отдельно административный корпус удалось разместить в цокольном этаже», - добавил Богдан Васильев.
Благодаря подобным решениям и расширению здания удалось сделать библиотеку наполненной, появилась возможность организовать выставочную зону.
«Плюс ко всему, удалось устроить именно выставочные зону, это немаловажно. Она занимает порядка 700 квадратов из общей площади и позволяет лицезреть все то, что удалось отразить в рамках контактной части. Хотелось бы отметить, что техзаданием не были предусмотрены какие-то программные комплексы, интерактивные игры, которые мы тоже разрабатывали, наши разработчики участвовали. Скажем так, во время реализации проект жил своей жизнью и постоянно дополнялся какими-то вещами, которые помогли создать именно такой уникальный конечный продукт. Мы подошли к нему не только как к стройке, но и с точки зрения наполнения мультимедиа и контентом», - подчеркнул Богдан Васильев.
Напомним, торжественное открытие библиотеки в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» прошло в Пскове 20 февраля.