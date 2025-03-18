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Проект реконструкции «Октября» в Пскове жил своей жизнью и постоянно дополнялся — подрядчик

18.03.2025 12:21|ПсковКомментариев: 0

Основные причины переносов срока сдачи библиотеки в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове — полная реконструкция здания и желание превратить библиотеку в наполненное и интерактивное пространство. Такими сведениями поделился директор строительной компании «Развитие» Богдан Васильев в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM). 

«Сроки сдачи объекта у нас сдвигались несколько раз. Здесь несколько причин. Одной из основных явилось то, что мы и также администрация города Пскова и области хотели получить наполненный в конечном результате объект, в каких-то частях даже не по техзаданию, которое предлагалось изначально к данному контракту. Изначально мы стояли перед выбором, потому что сумма контракта была определена в 240 миллионов рублей. Мы могли оставить здание кинотеатра в тех площадях, в которых оно существовало изначально - 1800 квадратов. И на эту сумму сделать реконструкцию. Здание было бы ненаполненным, так было бы попроще намного», - сказал Богдан Васильев.

Подрядчик принял решение пойти другим путем и отталкиваться от потребностей конечного пользователя. Это повлекло за собой полную реконструкцию здания, начиная с фундамента, так как многие конструкции оказались изношены.

«Мы пошли путем формирования именно потребностей конечного пользователя. Мы проговорили с библиотекой, привлекли столичных специалистов из Санкт-Петербурга, дизайнеров, архитекторов, которые специализируются на современных мультипространствах. Соответственно, при формировании проекта у нас выяснилось, что площади существующего здания будет недостаточно. Это повлекло за собой полную реконструкцию и фундаментов, потому что они были в неудовлетворительном состоянии, произошло увеличение площадей именно по монолитной части здания, мы устраивали дополнительные перекрытия. Это позволило увеличить площадь до 3200 квадратов, практически в два раза, чтобы разместить и студии звукозаписи, и пространство для двух буфетов, и отдельно административный корпус удалось разместить в цокольном этаже», - добавил Богдан Васильев.

Благодаря подобным решениям и расширению здания удалось сделать библиотеку наполненной, появилась возможность организовать выставочную зону.

«Плюс ко всему, удалось устроить именно выставочные зону, это немаловажно. Она занимает порядка 700 квадратов из общей площади и позволяет лицезреть все то, что удалось отразить в рамках контактной части. Хотелось бы отметить, что техзаданием не были предусмотрены какие-то программные комплексы, интерактивные игры, которые мы тоже разрабатывали, наши разработчики участвовали. Скажем так, во время реализации проект жил своей жизнью и постоянно дополнялся какими-то вещами, которые помогли создать именно такой уникальный конечный продукт. Мы подошли к нему не только как к стройке, но и с точки зрения наполнения мультимедиа и контентом», - подчеркнул Богдан Васильев. 

Напомним, торжественное открытие библиотеки в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» прошло в Пскове 20 февраля. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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