Культура

Книгу писем Валентина Курбатова и Валентина Распутина готовят к выходу в свет

В конце сентября, ко дню рождения Валентна Курбатова (29 сентября 1939, Куйбышевская область — 6 марта 2021, Псков), в свет выйдет книга его переписки с Валентином Распутиным, — анонсирует известный российский журналист, прозаик и литературный критик Дмитрий Шеваров в столичном выпуске «Российской газеты». «Еще вчера переписка двух литераторов — писателя и литературного критика — была бы интересна немногим, — признается рецензент, он же — автор послесловия к собранию писем. — А сейчас эта книга тронет каждое сердце. Потому что главное в ней уже не литература, а то, что Юрий Казаков называл нравственным объятием».

Фото с сайта https://rg.ru.

Книга называется «Каждый день сначала. Валентин Распутин и Валентин Курбатов: диалог длиною в сорок лет». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», с которым жизнь и творчество Валентина Курбатова связаны особой связью, первая личная встреча двух литераторов состоялась в 1981 году. «Почти сразу это знакомство переросло в сердечную дружбу — при всей разности их характеров и творческих предпочтений», - отметили в музее. Первое исследование Валентина Курбатова о прозе сибирского классика вышло в свет 1992 году («Валентин Распутин: слово и творчество», изд. «Советский писатель»), второе — в 2007 («Долги наши. Валентин Распутин. Чтение сквозь годы» (опубл. в журн. «Дружба народов», книжный вариант: изд. Сапронов, Иркутск).

Многие письма Распутину Курбатов пишет именно из псковских пушкинских мест, невольно отмечая свою творческую укорененность здесь: «А пишу тебе сейчас из Михайловского. Второй день идет дождь — носа не высунешь, но зато хорошо читается. И даже яснополянские книжки под дождь кажутся умнее и печальнее, хотя в городе их уже видеть не могу. Все умны, как смертный грех, блестящи, но один от другого в их блестящести не отличишь. Когда жизнь измельчилась и потеряла "большие смыслы", писателям осталось "блестеть"... И их жаль, как обманутых детей, потому что они, ослепленные своим "мастерством", рано или поздно "повзрослеют" и вздохнут с печалью — на что ушла жизнь...» (из письма, датированного 27 августа 2014 года).

К выходу в свет книгу писем Валентина Курбатова и Валентина Распутина готовят в издательстве «Красный пароход», сообщает «Российская газета».

что в Пскове и в «Михайловском» также планируют отметить предстоящий день рождения Валентина Курбатова. В частности, в Пушкинском заповеднике сейчас готовят к памятным дням специальную фотовыставку, которую планируют развернуть в Псковской областной библиотеке.