Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ТОП-11 детских секций в Пскове
Новый язык с нуля
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
рейдерский захват
господдержка бизнеса и инвесторов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Предупреждают Только раз
как стать завучем
концерт Артура Руденко
Правила безопасности с газовым оборудованием
 
 
 
ещё Культура 22.09.2021 11:163 На возрождение объектов культуры Псковской области выделят 1,5 млрд рублей за три года 23.09.2021 22:230 Чтения памяти Валентина Курбатова пройдут в Псковской области 23.09.2021 21:150 Римских богинь урожая готовятся чествовать в северном саду Михайловского 23.09.2021 17:250 Для реставрации храма в Бельском Устье установили трансформаторную подстанцию 23.09.2021 14:332 В Пскове откроется выставка, приуроченная к 80-летию битвы за Москву 23.09.2021 13:485 Мозаика советской эпохи исчезла с проходной Домостроительного комбината в Пскове
 
 
 
Самое популярное 20.09.2021 11:2818 Из-за раскопок на площади Ленина в Пскове на месяц закроют проезд 21.09.2021 08:392 Появились фотографии с места смертельного ДТП под Псковом 18.09.2021 14:160 Названа причина возгорания автомобиля, в котором погибла псковичка 20.09.2021 11:584 Стало известно, как распределились голоса избирателей на выборах в областное Собрание по округам 21.09.2021 14:0013 Имена, пароли, явки, или Кто на новенького в региональном парламенте
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Чтения памяти Валентина Курбатова пройдут в Псковской области

23.09.2021 22:23|ПсковКомментариев: 0

Чтения, посвященные литературному критику, литературоведу, прозаику Валентину Курбатову пройдут в Пскове и Пушкинских Горах с 24 по 29 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Торжественное открытие чтений состоится Псковском академическом театре драмы. Ряд мероприятий запланирован в Псковской областной универсальной научной библиотеке, в частности, встреча с книгоиздателем и историком Аркадием Елфимовым. Также в учреждении культуры будет функционировать выставка «Кабинета В. Я. Курбатова», состоится трансляция документального фильма о литературном критике и писателе «Но жизнь бесконечна». В актовом зале 25 сентября пройдет «Встреча друзей Курбатова».

Часть мероприятий пройдет в Пушкинских Горах. Так, Научно-культурный центр Пушкинского заповедника примет круглый стол «Личность и творческое наследие Валентина Яковлевича Курбатова».

Отметим, что в Пскове в рамках чтений, посвященных памяти Валентина Курбатова, пройдет диктант «Бегущая строка», а также конференция «Филологические Курбатовские чтения», на которой с докладами выступят преподаватели Псковского государственного университета.

Напомним, Валентин Курбатов — один из наиболее выдающихся российских прозаиков и литературных критиков 21-го века. Он — автор многих книг, посвященных творчеству классиков русской литературы и художников, а также нескольких сотен статей по проблемам литературоведения, искусствоведения, философии, религии.

Деятель культуры за свои заслуги был удостоен премий имени Льва Толстого, Павла Бажова, Горьковской премии, Патриаршей литературной премии, дважды становился лауреатом премии администрации Псковской области и целого ряда других наград. За многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства в 2003 году он был награжден медалью Пушкина, а в 2016 стал обладателем еще одной государственной награды — Ордена Дружбы. Президент России Владимир Путин вручил Валентину Курбатову Государственную премию в области литературы и искусства.

Валентин Курбатов скоропостижно скончался 6 марта прошлого года. Церемония погребения состоялась на Орлецовском кладбище областной столицы.

ПРОГРАММА ЧТЕНИЙ ПАМЯТИ В. И. КУРБАТОВА

Теги: #память #литература
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы результатами выборов?
В опросе приняло участие 622 человека
23.09.2021, 22:490 Автомобилист насмерть сбил лося на дороге Пушкинские Горы - Локня 23.09.2021, 22:230 Чтения памяти Валентина Курбатова пройдут в Псковской области 23.09.2021, 22:060 Псковичам напомнили, как заменить водительские права со скидкой 23.09.2021, 21:500 Псковский педагог борется за звание «Учитель года» на всероссийском конкурсе
23.09.2021, 21:330 Страховщики анонсировали программу доступного ОСАГО для такси и автобусов 23.09.2021, 21:150 Римских богинь урожая готовятся чествовать в северном саду Михайловского 23.09.2021, 20:540 До конца сентября на Запсковье будет работать мобильный пункт вакцинации 23.09.2021, 20:391 Ученые рассказали, кому опасно принимать парацетамол
23.09.2021, 20:200 Более 130 тысяч тонн молока произвели в Псковской области 23.09.2021, 19:574 Михаил Ведерников, возглавивший регсписок ЕР на выборах Госдумы, останется на своем посту 23.09.2021, 19:380 Как поменять пол за 10 минут в псковской поликлинике 23.09.2021, 19:190 В Псковской области водитель «Мерседеса» совершил ДТП при попытке объехать косулю
23.09.2021, 19:000 Ситуацию с аварийностью на дорогах Псковской области обсудят в пресс-центре ПЛН 23.09.2021, 18:404 Глава пермского управления СК покончил с собой 23.09.2021, 18:261 Псковичи могут присоединиться к экологической викторине и получить призы 23.09.2021, 18:140 ДТП произошло на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Белинского в Пскове
23.09.2021, 18:100 В Красногородске водитель въехал в жилой дом 23.09.2021, 18:041 Псковичка стала победителем Всероссийского конкурса экологических рисунков 23.09.2021, 17:597 Ремонтные работы на площади Ленина спровоцировали пробки в Пскове 23.09.2021, 17:510 Премьер-министр Великобритании предложил переименовать его в бога Борея
23.09.2021, 17:460 Имущественные налоги станут темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 23.09.2021, 17:420 В СК поддержали идею наказания за призывы к нападениям на учебные заведения 23.09.2021, 17:330 До следующего «колумбайна» — 2 23.09.2021, 17:250 Для реставрации храма в Бельском Устье установили трансформаторную подстанцию
23.09.2021, 17:170 Пскович отправится в колонию на пять лет за продажу наркотиков 23.09.2021, 17:020 Субботник в формате экопикника провели в Любятово. ВИДЕО 23.09.2021, 17:020 В Писковичах не справляются с заявками на развоздушивание систем отопления 23.09.2021, 16:540 В авиакатастрофе в Хабаровском крае погиб пилот Михаил Симонов из Великих Лук
23.09.2021, 16:460 Юным великолучанам напомнили о важности ношения светоотражателей 23.09.2021, 16:412 Почти 15 млрд рублей составила прибыль организаций в Псковской области в 2020 году 23.09.2021, 16:351 В Псковском районе подвели промежуточные итоги по сбору урожая 23.09.2021, 16:270 На федеральной трассе в Псковской области введут реверсивное движение
23.09.2021, 16:090 Псковский отдел областного комитета по соцзащите переехал 23.09.2021, 16:022 Кто заплатит за старость? 23.09.2021, 15:590 Пассажирки пострадали в результате столкновения «Рено» и «Ниссана» в Пскове 23.09.2021, 15:530 Депутаты Псковской гордумы соберутся на сессию 28 сентября
23.09.2021, 15:500 Дополнительная полоса для движения транспорта появится на Рижском проспекте в Пскове 23.09.2021, 15:421 Андрей Маковский: «Умное голосование» очень помогло «Новым людям» 23.09.2021, 15:371 «Планка Фитнес» дарит скидки на клубные карты в рамках федерального проекта «Сила спорта» 23.09.2021, 15:342 Время работы пунктов вакцинации в ТЦ изменилось в Псковской области
23.09.2021, 15:281 Болельщикам разрешили посещать футбольные матчи в Пскове 23.09.2021, 15:160 Учащихся двух классов куньинской школы отправили на карантин 23.09.2021, 15:066 Россия начала подготовку к высадке человека на Луну 23.09.2021, 15:020 Для псковичей подготовили экскурсии и беспроигрышную лотерею в День туризма
23.09.2021, 14:350 ВТБ нарастил портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса на 15% 23.09.2021, 14:332 В Пскове откроется выставка, приуроченная к 80-летию битвы за Москву 23.09.2021, 14:280 «Сообразим на троих»: итоги выборов и обновление политической системы. ВИДЕО 23.09.2021, 14:250 Товары и услуги от Билайн появились на Яндекс.Маркете
23.09.2021, 14:240 Григорий Стороненков: Как подсуетишься сейчас, так и сложится следующий год 23.09.2021, 14:220 Подрядчик заплатит за срыв сроков ремонта дороги Псков — Паклино 23.09.2021, 14:100 Пикник-акция стартовала в магазинах «Деревня Соловьи» 23.09.2021, 13:590 Сильный ветер и дождь ожидаются в Псковской области ночью 24 сентября
23.09.2021, 13:561 В Эстонии прошла вакцинация диких животных недалеко от границы с Псковской областью 23.09.2021, 13:485 Мозаика советской эпохи исчезла с проходной Домостроительного комбината в Пскове 23.09.2021, 13:450 Интернет-пользователи обсуждают псковскую кибершколу в вековом деревянном здании 23.09.2021, 13:382 Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим россиянам
23.09.2021, 13:250 Григорий Стороненков: Территория стадиона у школы №3 превращается в рисовое поле 23.09.2021, 13:151 Обещать - значит избраться 23.09.2021, 13:100 Порхович принес в банк фальшивку и стал фигурантом уголовного дела 23.09.2021, 13:070 Россияне назвали артхаусом видео МВД о мошенниках
23.09.2021, 13:040 Завершена реконструкция моста через реку Ашевку в Бежаницком районе 23.09.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 23.09.2021, 13:010 Безработные сдали на металлолом крышки люков с улиц Порхова и Печор 23.09.2021, 12:550 Обновленный семейный внедорожник скоро будет доступен в Пскове
23.09.2021, 12:530 Набережную приводят в порядок в Палкино 23.09.2021, 12:491 Псковичам рассказали, когда налоговое уведомление не направляется по почте 23.09.2021, 12:396 В Псковской области отменили ярмарку «Осень - 2021» 23.09.2021, 12:311 Кафе «Барка» - атмосферное место для истинных гурманов
23.09.2021, 12:210 В Пскове определен подрядчик по благоустройству парка имени Гагарина 23.09.2021, 12:160 Условный срок получил пскович за кражу ювелирных украшений 23.09.2021, 12:120 Некоторых военнослужащих освобождают от налога на президентские выплаты 23.09.2021, 12:050 Почти 20 млн рублей направят на разработку проекта реконструкции школы в Смуравьево-2
23.09.2021, 12:030 Невельский суд отправил в колонию иностранца за незаконное пересечение госграницы 23.09.2021, 12:010 Женщина и ребенок пострадали в ДТП на Северном обходе Пскова 23.09.2021, 11:570 Главам районов Псковской области разъяснят механизм, позволяющий не тормозить строительство по нацпроектам 23.09.2021, 11:520 Среди псковских росгвардейцев прошли соревнования по стрельбе из пистолета. ВИДЕО
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.