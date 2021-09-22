Культура

Чтения памяти Валентина Курбатова пройдут в Псковской области

Чтения, посвященные литературному критику, литературоведу, прозаику Валентину Курбатову пройдут в Пскове и Пушкинских Горах с 24 по 29 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Торжественное открытие чтений состоится Псковском академическом театре драмы. Ряд мероприятий запланирован в Псковской областной универсальной научной библиотеке, в частности, встреча с книгоиздателем и историком Аркадием Елфимовым. Также в учреждении культуры будет функционировать выставка «Кабинета В. Я. Курбатова», состоится трансляция документального фильма о литературном критике и писателе «Но жизнь бесконечна». В актовом зале 25 сентября пройдет «Встреча друзей Курбатова».

Часть мероприятий пройдет в Пушкинских Горах. Так, Научно-культурный центр Пушкинского заповедника примет круглый стол «Личность и творческое наследие Валентина Яковлевича Курбатова».

Отметим, что в Пскове в рамках чтений, посвященных памяти Валентина Курбатова, пройдет диктант «Бегущая строка», а также конференция «Филологические Курбатовские чтения», на которой с докладами выступят преподаватели Псковского государственного университета.

Напомним, Валентин Курбатов — один из наиболее выдающихся российских прозаиков и литературных критиков 21-го века. Он — автор многих книг, посвященных творчеству классиков русской литературы и художников, а также нескольких сотен статей по проблемам литературоведения, искусствоведения, философии, религии.

Деятель культуры за свои заслуги был удостоен премий имени Льва Толстого, Павла Бажова, Горьковской премии, Патриаршей литературной премии, дважды становился лауреатом премии администрации Псковской области и целого ряда других наград. За многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства в 2003 году он был награжден медалью Пушкина, а в 2016 стал обладателем еще одной государственной награды — Ордена Дружбы. Президент России Владимир Путин вручил Валентину Курбатову Государственную премию в области литературы и искусства.

Валентин Курбатов скоропостижно скончался 6 марта прошлого года. Церемония погребения состоялась на Орлецовском кладбище областной столицы.

ПРОГРАММА ЧТЕНИЙ ПАМЯТИ В. И. КУРБАТОВА