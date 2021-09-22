Культура

Лучшим фильмом на фестивале «Кинотавр» назвали драму «Море волнуется раз»

Лучшим фильмом на фестивале «Кинотавр» в Сочи назвали драму «Море волнуется раз» Николая Хомерики.

«Этот фильм если заходит, то он заходит. Я рад, что вам зашло. На основе нашей с женой жизни эта история была придумана. Спасибо вам», - сказал Николй Хомерики, получая награду.

По сюжету фильма пара влюбленных прячется ото всех в старом домике посреди леса, пишет ТАСС. Их идиллическое существование нарушают ночные кошмары: девушке снится, как ее накрывает огромной волной. Однажды молодые люди встречают супружескую пару, живущую по соседству. Мужчина и женщина оказываются очень похожими на них самих.

Роли в картине сыграли Ольга Бодрова, которая получила награду за лучшую женскую роль, Валерий Степанов, Юлия Ауг и Андрей Смоляков.