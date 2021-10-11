Культура

Княжескую печать внука Ярослава Мудрого нашли археологи в центре Пскова

Княжескую вислую печать нашли археологи в центре Пскова. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

«Последняя яркая индивидуальная находка из раскопа в центре Пскова - княжеская вислая печать с благопожелательной надписью и изображением архангела Михаила. Относится к концу XI - началу XII века», - говорится в сообщении.

Судя по упоминанию имени Михаил (крестильное имя), печать, по предположению археологов, могла принадлежать или князю Олегу Святославовичу, или князю Святополку Изяславовичу, оба внуки Ярослава Мудрого.