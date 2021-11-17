Культура

Археологи планируют работы на проспекте Ленина в Великих Луках

Археологи будут работать на подлежащем реконструкции проспекте Ленина в Великих Луках. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов.

Археолог пояснил, что проект реконструкции предусматривает замену коммуникаций в исторической части города. Культурный слой там мало изучен специалистами. «Это то же самое, что на улице Леона Поземского в Пскове. Планируется замена коммуникаций в исторической части города, поэтому нам, вероятно, там тоже придется работать», - сказал он.

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По его словам, археологические раскопки также будут проводить при реконструкции улицы Труда и Ольгинской набережной в Пскове, со стороны Завеличья.