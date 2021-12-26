Культура

Псковичам предлагают посмотреть рождественский онлайн-концерт

Музей Победы подготовил специальную онлайн-программу к Рождеству. Присоединиться к мероприятиям можно на сайте музея. Интернет-пользователей ждут мастер-классы, праздничные концерты и кинопоказ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Псковичей приглашают стать участниками творческих мастер-классов «Сказочный олень» и «Рождественская звезда». Им объяснят, как сделать из полимерной глины игрушку на елку и цветок, которым традиционно украшают дома в рождественские праздники.

Онлайн-гостям покажут рождественский концерт. Проведет трансляцию российский оперный и эстрадный певец, заслуженный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Республики Ингушетия, ведущий телепередачи «Романтика романса» Евгений Кунгуров. В музыкальной программе прозвучат песни «Добрый ангел мира», «Желаю тебе, Земля моя», «Я бы хотела нарисовать мечту» и многие другие.

Интернет-пользователи также увидят запись уникального концерта, который прошел в Музее Победы в рамках Всероссийского открытого детско-юношеского фестиваля «Журавли Победы». Во время часовой программы в исполнении оркестра Brass Banda из Норильска прозвучат современные зарубежные эстрадные и джазовые произведения. Участники коллектива - лауреаты и дипломанты международных, всероссийских, межрегиональных конкурсов и фестивалей в сольных и ансамблевых номинациях.

«Мы представили яркие и красивые номера. Во время концерта мы выступаем без дирижера. Все произведения музыканты играют наизусть, одновременно выполняя различные танцевальные движения. У нас необычный танцующий духовой оркестр», - отметил руководитель коллектива Алексей Пупик.

Кроме того, зрители могут посмотреть художественный фильм 1913 года Владислава Старевича «Ночь перед Рождеством». Это первая известная экранизация произведения Николая Гоголя, сохранившая букву и дух литературного первоисточника, отметили в музее. «Есть единственное отступление. Из-за запрета на изображение особ из царствующей династии вместо императрицы черевички Вакуле отдает князь Потемкин», - рассказали в учреждении.