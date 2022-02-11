Культура

Реставрацию Троицкого собора в Пскове обсудят в Минкульте

Реставрацию псковского Троицкого собора обсудят в Минкульте. Об этом рассказал председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, четвертый по счету Троицкий собор, который псковичи видят сегодня, «полз в реку», из-за чего «вся постройка была сдвинута на 2-3 метра дальше от захаба», рассказал Вадим Нэдик. В результате собор сдвинулся со старых фундаментов, из-за чего разрушился фундамент и произошел разлом стен. Тогда контрфорсы появились со стороны Плоской башни и должны были защитить от обрушения стены храма. Контрфорсы со стороны захаба пристроили для симметрии, пояснил Вадим Нэдик.

«Мы убедились в этом во время раскопок, когда увидели, что контрфорс висит на стене, а под ним нет серьезного фундамента или забутовки», - добавил руководитель профильного комитета и подчеркнул, что вопрос сохранения контрфорсов необходимо решать.

Одна из версий проектов реставрации Троицкого собора предполагает полный отказ от контрфорсов. «Но большая часть участников дискуссии склоняется к тому, что мы настолько привыкли к такому внешнему виду собора, что их (контрфорсы - ред.) нужно сохранить», - добавил Вадим Нэдик.

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В этом году планируется завершить проектные и научно-методические работы, а также обсудить вопрос на экспертном совете, как на региональном уровне, так и на уровне Министерства культуры, заключил Вадим Нэдик.