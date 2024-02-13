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Исторические полы обнаружили реставраторы в приделе Троицкого собора в Пскове

Реставрация Троицкого собора Псковского кремля продолжается. Работы проходят в храме, расположенном на первом этаже, приделе Серафима Саровского. Там реставраторы обнаружили исторические полы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Поскольку работы идут в приделе Серафима Саровского, сохраняться доступ в главное помещение собора.

В Серафимовском приделе реставраторы под кафельной плиткой, уложенной в XX веке, обнаружили исторические полы. Они выложены из известняковых плит.

В разных частях придела плиты отличаются по размеру и выполнены из бута, добытого в разных карьерах. Это свидетельствует о том, что полы устраивались не в одно время.

Строительный мусор советского периода обнаружили реставраторы под древними плитами полов. Кирпичи, предположительно, были уложены для выравнивания плит разного разного размера.

Реставраторы удалят позднюю плитку. Будет возвращен первоначальный уровень пола из исторического материала.

Троицкий собор, четвертый по счету, был заложен в 1682 году на том же месте, где стояли предыдущие храмы. Строительство было завершено в 1699 году.