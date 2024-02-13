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Реставрация Серафимского придела в Пскове обеспечена археологическим сопровождением

В Серафимовском приделе Троицкого собора Пскова продолжается реставрация. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Работы обеспечены археологическим сопровождением. Инъектирование стен и фундаментов ведется по отработанной технологии, с соблюдением нормативов ГОСТа для памятников архитектуры.

Инъектирование проводится в два этапа. Цель инъектирования - укрепить фундаменты, внутри стен и основания здания, заполнить пустоты, чтобы сохранить исторический памятник.

«В первый этап входит бурение отверстий по периметру и изнутри. Глубина бурения - 2 метра. Раствор закачивается под давлением 6 атмосфер, чтобы закрепляющая смесь заполнила все трещины и микротрещины. Используется материал с содержанием тонкомолотых наполнителей, полимеров. Это высокоподвижная смесь, способная проникать в пустоты и трещины менее 0,1 мм. Современный реставрационный материал не дает усадки во время набора прочности», - рассказали специалисты.

Следующим этапом отверстие углубляется еще примерно на 1,5 метра и снова инъектируется. Стены будут инъектироваться отдельно.

Церковь во имя преподобного Серафима Саровского устроена в нижнем ярусе Троицкого собора. Богослужения в настоящее время проходят на втором этаже.