Культура

Нового подрядчика определили для реконструкции «Таблетки» в Пскове

Нового подрядчика определили для реконструкции «Таблетки» в Пскове. Об этом сообщил председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Вадим Нэдик не назвал нового подрядчика, но отметил, что будущему исполнителю работ уже предоставили информацию обо всех расположенных рядом объектах культурного наследия. Перед реконструкцией «Таблетки» подрядчику предстоит провести качественный анализ ландшафтной зоны и решить вопрос по сохранению остатков оборонительных сооружений.

Смотрите также Рецепт для «Таблетки»

Все границы объектов культурного наследия имеют законодательно определенные границы.

Смотрите также «Таблетку» в Пскове начнут реконструировать к 2023 году

С предыдущими подрядчиками из Иваново, которые спроектировали «домик хоббита» (так Вадим Нэдик назвал работу подрядчика - ред.), контракт уже расторгли, добавил руководитель профильного комитета. «Они считают, что их обидели и не оценили уровень их мастерства, хотя их предупреждали о высоком уровне стоящих рядом архитектурных объектов», - добавил Вадим Нэдик.