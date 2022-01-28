Культура

«Таблетку» в Пскове начнут реконструировать к 2023 году

Танцевальную площадку в Пскове, известную как «Таблетка», начнут реконструировать к 2023 году. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 28 января.

«Сейчас - в проекте, в рамках дорожной карты. Получили большой количество пожеланий и ограничений. Все это сейчас учитывается. Надеемся, до конца года получим положительное заключение государственной экспертизы, чтобы к 2023 году приступить к этому процессу», - рассказала гость студии.

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Напомним, в обновленную «Таблетку» переедет областной театр кукол, который располагается в здании старообрядческой моленной.