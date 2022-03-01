Культура

Найденные археологами объекты в центре Пскова накроют стеклом

На территории у бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове откроют объекты, обследованные археологами. Находки будут находиться под стеклом. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Вблизи здания (кинотеатра - ред.) для посетителей планируем открыть объекты, которые были исследованы археологами – они будут находиться под стеклом. Уверен, получится очень необычно и интересно!» - написал Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

Напомним, в сентябре под землей рядом с кинотератром «Октябрь» археологи обнаружили старинную церковь.

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Ранее сообщалось, что в бывшем кинотеатре появятся панорамные окна с видом на Кром.