Культура

В бывшем кинотеатре «Октябрь» в Пскове появятся панорамные окна с видом на Кром

В бывшем кинотеатре «Октябрь» в Пскове появятся панорамные окна с видом на Кром. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Сегодня, 3 марта, губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел пространство фойе, а также первого этажа, где предполагается организовать зону общественного питания. Глава администрации Пскова Борис Елкин отметил, что именно здесь будут установлены панорамные окна с видом на Псковский Кром и Троицкий собор. «Таким образом, историческая справедливость восторжествует без сноса здания», — отметил губернатор.

Также глава региона побывал в помещении, где планируется организовать выставочное пространство на тему «Псковские храмы и фрески». «Уверен, получится хорошая локация», — оценил он.

Представитель подрядной организации сообщил, что работы ведутся в графике, специалистов достаточно. Проводится закупка материалов и комплектующих, внутри обустраиваются новые и демонтируются аварийные конструкции.

По итогам осмотра Михаил Ведерников обсудил с председателем регионального комитета по культуре Ольгой Тимофеевой, Борисом Елкиным и подрядчиком вопрос закупки оборудования для библиотечного центра. Глава региона поручил оперативно подготовить сметные расчеты и предоставить согласованный проект для того, чтобы обратиться за поддержкой на федеральный уровень.