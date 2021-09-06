Культура

Археологи обнаружили церковь под землей рядом с кинотератром «Октябрь» в Пскове

Археологи обнаружили церковь под землей рядом с кинотератром «Октябрь» в Пскове. Об этом археологический центр Псковской области сообщил в Instagram.

Фото: археологический центр Псковской области.

«Мы ведем работы в самом центре города Пскова, рядом с кинотеатром "Октябрь", где когда-то находился Княжий двор, Государев двор, а с XVIII века - Пушечный. Нам известно из письменных источников, что на этой небольшой территории располагались несколько церквей», - прокомментировали археологи.

Раскоп попал во внутренний двор одного из храмов. Предположительно это церковь Варлаама Хутынского.

«Обратите внимание, что каменная кладка уложена на мощные деревянные лаги, которые образуют прочую платформу, поскольку церковь поставлена на очень топком месте. Все обнаруженные конструкции будут сохранены, а инженерные коммуникации проложены в траншее перекопа довоенного времени», - добавили археологи.