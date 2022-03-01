Культура

Записные книжки Валентина Курбатова можно увидеть на выставке в «Михайловском»

В канун дня памяти литературного критика, писателя Валентина Курбатова (29 сентября 1939 — 6 марта 2021) в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открылась выставка «Рукою друга».

Фото: Юрий Белинский / фонды музея

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», в экспозицию вошли книжные издания, которые хранятся сейчас в музейной научной библиотеке, большая часть из них - с дарственными. Представлены на выставке и рукописи писателя, которые сейчас входят в состав музейного научного архива. «Это записные книжки с размышлениями о жизни и литературе, о встречах с писателями и просто хорошими людьми, короткие заметки о важных событиях... Такие записи, вероятно, позднее помогали Валентину Яковлевичу в работе над книгами», - отметили в музее.

Дополняют выставку фондовые фотографии писателя, в разные годы сделанные известным советским фоторепортером, журналистом ТАСС Юрием Белинским. Напомним, эти работы псковичи и гости областного центра могли видеть на специальной выставке в Псковской областной библиотеке в дни Первых Курбатовских чтений в конце сентября прошлого года.

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Название выставки в «Михайловском» - строка из стихотворения замечательного русского советского поэта Геннадия Шпаликова: «Поэтам следует печаль, /А жизни следует разлука. / Меня погладит по плечам / Строка твоя рукою друга».

Планируется, что экспозиция «Рукою друга» будет работать в Пушкинском Заповеднике до 19 марта. Так, с ней смогут познакомиться гости и участники торжеств, посвященных столетию «Михайловского».

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Вход на выставку, развернутую в помещении музейной научной библиотеки (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), свободный.