Культура

Выставки и концерты к столетию «Михайловского» пройдут в Пушкинских Горах

Большая программа к столетию послереволюционного возрождения Пушкинского заповедника опубликована на официальном сайте государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

Николай Томарев. Михайловское (цветная шелкография). Из фондов музея-заповедника

В праздничную афишу 17-19 марта включены две фондовые выставки. Первая из них — «Храни селенье, лес и дикий садик мой, и скромную семьи моей обитель...» — рассказывает об истории музея. Вторая представляет Святогорье в графике и живописи псковских художников.

Запланированы в дни празднования и несколько разноплановых концертов. Это выступление псковского ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева, концерт духовной музыки силами хористов Санкт-Петербургского государственного института культуры и большой праздничный концерт, который подготовили творческие коллективы этого же вуза. Свое «музыкальное приношение» музею подготовил и старинный друг «Михайловского», народный артист России, российский певец Олег Погудин, рассказали в музее.

Подробную юбилейную афишу с указанием дня, времени и места проведения всех этих и других событий, можно найти по ссылке.