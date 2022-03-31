Культура

Стали известны лауреаты псковского фестиваля ансамблевого музицирования

В Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова подвели итоги областного этапа VIII Псковского открытого международного фестиваля-конкурса ансамблевого музицирования. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Фото: Анна Николаева

В пяти номинациях конкурса приняли участие более 70 фортепианных, камерных, инструментальных и вокальных ансамблей.

Как рассказал директор Островской детской школы искусств Геннадий Морозов, в 1-й возрастной группе в номинации «Камерный ансамбль с фортепиано» лауреатом I-й степени стал квинтет, в составе которого выступили Василиса Николаева, Александра Иванова, Александра Козлова, Софья Тимофеева (все скрипка) и Варвара Федорова (фортепиано). Преподаватели - Мария Крылова и Лариса Царкозенко.

Также во 2-й возрастной группе среди дуэтов Дарья Албарова (скрипка) и Анастасия Лекарева (фортепиано) - лауреаты III степени (педагоги те же). В 4-й возрастной группе дуэт в составе Макара Максимова (скрипка) и Павла Никандрова(фортепиано) стал лауреатом II степени (преподаватели Мария Крылова и Надежда Кононенко).

В номинации «Фортепианные ансамбли» во 2-й возрастной группе звание лауреатов II степени завоевал дуэт в составе Романа Гайворонского и Елизаветы Овчинниковой (преподаватель Зоя Ермолович).

В этой группе лауреатами III степени стал дуэт в составе Софьи Андреевой и Валерии Дегтеревой (преподаватели Светлана Иванова и Елена Михайлова).