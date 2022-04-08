Культура

Фотофакт: Кинотеатр под открытым небом

В Пскове здание бывшего кинотеатра «Октябрь» частично осталось без кровли, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, городская историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева переедет в здание бывшего кинотеатра «Октябрь» после его реконструкции.

3 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел пространство фойе здания, а также первого этажа, где предполагается организовать зону общественного питания. Глава администрации Пскова Борис Елкин отметил, что именно здесь будут установлены панорамные окна с видом на Псковский Кром и Троицкий собор. «Таким образом, историческая справедливость восторжествует без сноса здания», — сказал тогда губернатор.

Реконструкцию здания планируется завершить в этом году.