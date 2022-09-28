Показ фильма «Совсем рядом» состоится в Пскове с участием одного из авторов сценария

Центральная городская библиотека Пскова приглашает на показ фильма «Совсем рядом» с участием одного из авторов сценария, московского учителя Сергея Бреля 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Афиша: Центральная городская библиотека Пскова

Фильм «Совсем рядом» вошел во внеконкурсную программу Каннского фестиваля, угол короткого метра.

«В основе фильма попытка показать через образы научной фантастики, как даже умному и образованному человеку понять тех, кто находится совсем рядом, заметить их странности и дать им верное объяснение, вырваться из кокона собственных проблем и "заморочек". Отсюда и образы старой Москвы, этого лабиринта, в котором блуждает герой фильма, столь многого не замечая до самой весьма неожиданной и все же предсказуемой концовки», – рассказали о фильме сотрудники Центральной городской библиотеки.