Премьера второй части музыкального спектакля «Где-то на белом свете…» состоится в Пскове 4 июля

В Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина 4, 5, 7 и 22 июля состоится премьера вечера песен российского кино в постановке художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева. Ведущим спектакля-концерта «Где-то на белом свете… Вторая серия» будет сам режиссер, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр им. А.С. Пушкина

В новой серии спектакля хронология движется вперед, а концепция, полюбившаяся публике в первой части, остается неизменной: режиссер, в этом году отмечающий 45-летие творческой деятельности в кинематографе, продолжает разговор со зрителем о кино средствами театра и музыки.

«Наш спектакль станет не только воспоминанием о знаменитой киномузыке, ностальгическим экскурсом в прошлое, но и своеобразным театральным очерком истории российского и советского кинематографа. Вторая серия спектакля «Где-то на белом свете…» подарит зрителю встречу с Натальей Гундаревой и Нонной Мордюковой, Юрием Богатыревым и Юрием Яковлевым, Олегом Янковским и Ниной Руслановой… Окажутся здесь и культовые актеры эпохи 1990-х, и наши современники. В этом пространстве все живы, все творят и продолжают волновать своих зрителей», - отметили представители театра.

В качестве исполнителей к зрителю выйдут артисты труппы Георгий Болонев, Виктория Николаева, Катя Руч и впервые в музыкальном спектакле Алексей Ухов. Аккомпанируют музыканты театра Ксения Егорова (аккордеон, балалайка), Игорь Колосов (контрабас), Ярослав Погодин (ударные, гитара), Борис Федотов (фортепиано). В роли ведущего — Дмитрий Месхиев.

Автор идеи и режиссер спектакля — заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель Псковского театра драмы, режиссер театра и кино Дмитрий Месхиев, автор фильмов «Гамбринус», «Циники», «Над темной водой», «Американка», «Женская собственность», «Механическая сюита», «Дневник камикадзе», «Свои», «Батальонъ» и многих других. «Где-то на белом свете… Вторая серия» — седьмой музыкальный спектакль Дмитрия Месхиева на псковской сцене.

Художник — заслуженный художник РФ, заслуженный деятель искусств Псковской области, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Стройло. Музыкальный руководитель — лауреат Премии Правительства РФ им. А.В. Луначарского Елена Обухова, хореограф — Илона Гончар.

Спектакль будет идти в буфете театра. Первые показы состоятся 4, 5, 7 и 22 июля. Для зрителей 18+.