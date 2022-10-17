Культура

Экспертиза установила местоположение курганной группы у невельской деревни

Местоположение курганной группы у деревни Лехово Невельского района уточнили в ходе государственной историко-культурной экспертизы, сообщает Telegram-канал «Псковская археология».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»

«Очередной положительный результат государственной историко-культурной экспертизы - уточнение местоположения курганной группы у деревни Лехово. Экспертиза должна была проверить земельный участок, который должен был быть подвергнут хозяйственному освоению, на наличие (или отсутствие) памятников археологии», - рассказали археологи.

Они отметили, что для этого в Невельском и Усвятском районах была проведена археологическая разведка. Курганная группа у деревни Лехово была поставлена на охрану еще в 80-е годы XX века, но с неточными привязками к местности. В ходе разведки её координаты удалось уточнить.