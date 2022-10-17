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Культура

Экспертиза установила местоположение курганной группы у невельской деревни

17.10.2022 17:59|ПсковКомментариев: 0

Местоположение курганной группы у деревни Лехово Невельского района уточнили в ходе государственной историко-культурной экспертизы, сообщает Telegram-канал «Псковская археология».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская археология»

«Очередной положительный результат государственной историко-культурной экспертизы - уточнение местоположения курганной группы у деревни Лехово. Экспертиза должна была проверить земельный участок, который должен был быть подвергнут  хозяйственному освоению, на наличие (или отсутствие) памятников археологии», - рассказали археологи.

Они отметили, что для этого в Невельском и Усвятском районах была проведена археологическая разведка. Курганная группа у деревни Лехово была поставлена на охрану еще в 80-е годы XX века, но с неточными привязками к местности. В ходе разведки её координаты удалось уточнить. 

Теги: #невельский район #археологи
Источник: Псковская Лента Новостей
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