«Троицкую печать» нашли археологи на месте Старого рынка в Пскове

Вислая свинцовая «Троицкая печать» была обнаружена на действующем раскопе на улице Ленина в Пскове, где располагался Старый рынок, сообщается в группе Археологического центра Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: Археологический центр Псковской области

Как отметили археологи, вислая свинцовая печать – не самая частая находка, но в раскопах Пскова в отложениях XIV–XVI веков они обнаруживаются регулярно.

На действующем раскопе на улице Ленина (Старый рынок) найдена так называемая «Троицкая печать». На лицевой стороне таких печатей помещалась надпись «Печать Троицкая» или «Печать Святая Троица», на оборотной стороне – изображение Богоматери «Знамение».

Такими печатями скреплялись официальные документы. Печать принадлежала некоторому административному или юридическому субъекту, но кто именно был полномочен «запечатывать грамоты» Троицкими печатями – по этому вопросу исследователи к единому мнению не пришли: возможно, печатями удостоверяли свои решения псковские посадники, владычные наместники, княжеский суд или «смесной» (совместный) суд посадника и князя, совет бояр или высший орган управления Псковской феодальной республики – вече.

Об этом писали исследователи Василий Белецкий, Сергей Белецкий, Ирина Колосова, Николай Лихачев и Валентин Янин.