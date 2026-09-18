Археологи раскрывают горизонт пожара в раскопе на месте Старого рынка в Пскове

Археологи в настоящее время раскрывают горизонт пожара в действующем раскопе на улице Ленина в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Археологическом центре Псковской области.

Фото: Археологический центр Псковской области

Слой состоит из обугленных остатков сооружений, древесного угля, золы, прокаленного песка и глины. Разборка такого массива всегда приносит результаты, отметили в центре.

«В огне горят, но нередко «консервируются» (обугливаются или закаляются) органические материалы: зерно, ткани, изделия из кожи. Керамические и металлические предметы в огне своеобразно «спекаются», но часто остаются узнаваемыми и информативными», - добавили в Археологическом центре Псковской области.

По словам представителей центра, исследователи почти всегда обнаруживают в этом горизонте оружие и ценности, которые люди вынужденно оставили, спасаясь от бедствия. Археологи также рассказали, что рухнувшие постройки запечатывают археологические комплексы и сохраняют детали сооружений, домашнюю обстановку и утварь в их первоначальном взаиморасположении. Например, в 1987 году ученые нашли почти целиком сохранившийся меч начала XIV века в одном из раскопов на улице Ленина.

«Однако большинство средневековых пожаров в Пскове – это всё же следствие неосторожного обращения с огнём. А иногда летописец обосновывает причину не то природным явлением, не то божьим знамением – например, загорелось от удара молнии. Быстрому распространению огня способствовала плотная деревянная застройка», - поделились специалисты.

Археологи пока не уточнили датировку слоя пожара, который они исследуют сейчас, так как работы идут полным ходом. Читатели могут найти статьи Марины Кулаковой о пожарах в древнем Пскове, прочитать подробности о мече из горизонта пожара на улице Ленина (авторы С.А. Салмин и А.В. Стрельченко, 2011 год) или полностью прочесть стихотворение Валентина Берестова «Слой пожара».

Ранее вислая свинцовая «Троицкая печать» была обнаружена на действующем раскопе на улице Ленина в Пскове, где располагался Старый рынок.