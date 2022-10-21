Общество

День памяти жителей сожжённых деревень впервые отмечают в Псковской области

День памяти жителей сожжённых деревень впервые отмечают в Псковской области сегодня, 22 октября.

Фото: Государственный архив Псковской области

Памятную дату утвердили региональным законом на сессии Псковского областного Собрания 29 сентября. Руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова, озвучивая инициативу, рассказала, что региональную памятную дату, увековечивающую память сожжённых немецко-фашистскими захватчиками и карателями жителей деревень на территории Псковской области, будут отмечать ежегодно 22 октября - в день, когда в 1943 году каратели 37-го эстонского полицейского батальона во главе с майором Кургом сожгли деревню Ланева Гора Псковского района.

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Напомним, в 1943 году населённый пункт полностью уничтожили. В ответ на действия партизан, напавших на немецкую автоколонну, фашисты приняли решение сжечь Ланеву Гору. Эстонские каратели 1-го и 3-го взводов 37-го полицейского батальона не пожалели никого: расстреляли 55 человек, в их числе были дети.

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По данным «Книги Памяти Псковской области» установлено, что на территории региона было уничтожено 5082 деревень, из которых каждая пятая после войны так и не возродилась.

Сегодня в Пскове состоится торжественное открытие Музея оккупации Псковской области 1941-1944 годов. Он будет располагаться на улице Ленина, 3, где в годы оккупации Псковской области размещался карательный орган - эстонская полиция безопасности и СД.

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Основу экспозиции музея составят документы государственных архивов, Центрального архива ФСБ России, архива УФСБ России по Псковской области, материалы из личных коллекций, а также фотоматериалы с мест следственно-поисковых работ, которые Государственному архиву Псковской области передало региональное следственное управление СК России.