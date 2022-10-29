Культура

Борис Елкин ответил на критику размещения мурала с изображением американского поэта в Пскове

Глава администрации Пскова Борис Елкин на сайте губернатора ответил на критику размещения мурала с изображением американского поэта Уолта Уитмена на стене дома № 11 на улице Киселева в областном центре.

Источник: gubernator.pskov.ru

Местная жительница отметила, что, по ее мнению, размещать мурал с изображением американского поэта неуместно в связи с событиями на политической арене. Также она указала, что мурал нанесли якобы не учитывая мнение собственников дома. Псковичка попросила нарисовать взамен мурал патриотической направленности.

«В рамках проведения всероссийского стрит-арт-фестиваля "Плеск" в 2022 году в городе Пскове реализуется проект "Городская галерея". На фасадах многоквартирных жилых домов воспроизводят репродукции картин из собрания Картинной галереи Псковского музея-заповедника, которые соответствуют концепции данного проекта. До размещения мурала проводится согласование проекта с собственниками МКД. Управляющей компанией ООО УО "Управление районом № 15" было проведено согласование проекта "Городская галерея" по воспроизведению мурала на фасаде дома № 11 по улице Киселева с Советом данного дома под руководством председателя Иосифа Федоровича Кошелева. Возражений от собственников дома не поступало. Мурал в настоящее время полностью готов. Он соответствует концепции данного проекта», - говорится в ответе Бориса Елкина.