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Блоги / Константин Калиниченко

Мракобесие

27.10.2022 18:06|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Культура начинается с запретов»

Юрий Лотман, советский литературовед, культуролог

Нам всем выпало жить в крайне непростое время, о чем лишний раз нет нужды напоминать. Проблема, конечно, не во времени, а в том, как оно влияет на людей. В этом вопросе, увы, приходится констатировать, что многие не справляются, не вывозят, как принято сегодня говорить, и, как следствие, деградируют. Несколько дней назад обсуждали отвратительную выходку журналиста Антона Красовского, призвавшего топить и сжигать украинских детей. Я несколько лет назад пересекался с Красовским — надо сказать, это был совершенно другой человек, нормальный и адекватный. Какие бесы в него вселились в 2022 году, остается только предполагать.

Немногим лучше обстоят дела в Пскове. В эти дни в разных частях города на торцах наших убогих, безликих и однообразных советских многоэтажек художники рисуют муралы. Это, без сомнения, прекрасный проект. Во-первых, сам бог велел как-то преобразить серенький ландшафт спальных районов города. Во-вторых, я хочу выразить искреннюю и почти безграничную благодарность руководству области, города, областного комитета культуры и, конечно, Псковского музея, которые придумали использовать картины, хранящиеся в музее, в качестве основы для муралов. Это, кстати, очень правильное педагогическое решение. Думаю, что примерно 95% псковичей крайне смутно представляют, что вообще хранится в запасниках Псковского музея, и где находится картинная галерея. Я не питаю иллюзий на предмет того, что многие, увидев картины на стенах домов, ринутся в музей для углубленного изучения предмета и повышения культурного уровня. Но хотя бы так, проходя мимо, с работы и на работу, будут понемногу приобщаться к прекрасному.

Мурал: Борис Григорьев «Портрет американского поэта Уолта Уитмена» (фото из социальной сети «Вконтакте»)

Но псковичи не были бы псковичами, если бы в очередной раз не отличились культурной дремучестью и пещерным мракобесием. Речь вот о чем. На стене одного из домов ближе к выходным начал обретать очертания очередной мурал. Граждане ходили мимо, останавливались, пробовали угадать, что за мощный старик изображен на стене? Большинство были уверены, что это Лев Толстой. Кто-то сказал, что больше похож на Чарльза Дарвина. В конечном итоге нашелся образованный гражданин, который авторитетно сообщил, что это никакой не Толстой и тем более не Дарвин, а портрет американского поэта Уолта Уитмена, кисти известного и в наши дни очень дорогого русского художника Бориса Григорьева. Искренне предположу, что большинство псковичей не знают, кто такой Борис Григорьев. Это, конечно, не Ван Гог и не Сезанн, но весьма крупная и значимая фигура в живописи постимпрессионизма. Возможно, в этом кого-то убедит тот факт, что картины Григорьева на аукционах Sotheby’s и Christie’s уходят за 2-3 миллиона долларов. И вот одна из картин Григорьева есть в Псковском музее. Круто же?

Но тут начинается все самое интересное. Жители Пскова, разумеется, в массе своей понятия не имеют, кто такой Уолт Уитмен. Но всемогущий интернет любознательным гражданам рассказал, что это культовая фигура американской литературы, поэзии и культуры в целом. Уже в этот момент у некоторых начало подгорать. Мол, что же это такое творится — страна наша в кольце врагов, бьется не на жизнь, а на смерть с проклятущим коллективным Западом, а на стене исконно русского панельного дома, выдержанного в традиционных для национального менталитета грязно-серых тонах, наносят изображение какого-то стихоплета из страны, где теперь негры белых линчуют!

Но это было еще полбеды. Экс-руководитель государственного медиахолдинга Ирина Назарова, видимо, осилила статью про Уитмена в Википедии до конца. А там написаны совершенно невозможные вещи — поэт и прозаик Уитмен, оказывается, был геем. Более того, он этого своего «пагубного недуга» от широкой американский общественности не скрывал. Этого псковские борцы за нравственность стерпеть уже никак не могли.

Упомянутая выше Ирина Назарова в социальных сетях объявила крестовый поход. Против Уитмена, Бориса Григорьева, Псковского музея и псковских чиновников. Потребовала немедленного удаления крамольного мурала, а также широкого разбирательства и выявления ответственных за пропаганду сами знаете чего. Обещала даже написать заявление в прокуратуру, ссылаясь на то, что наша страна в эти дни стала едва ли не последним оплотом на пути распространения мирового гомосексуализма, а тут, значит, в Пскове окопался свой, внутренний враг. Дети будут ходить мимо, смотреть на портрет Уолта Уитмена, и, видимо, от этого у них может что-то не так в сознании и половом воспитании произойти.

 
Я, наивный, полагал, что позицию Ирины псковичи просто проигнорируют. Мало ли кто какие глупости в соцсетях пишет. И, согласитесь, смешно переживать по поводу того, что портрет американского поэта может негативно повлиять на психику. Но, увы, точка зрения, как я имел возможность убедиться, пользуется достаточно широкой поддержкой. Внешне совершенно нормальные и даже довольно известные в Пскове люди требуют немедленно закрасить настенное панно и привлечь виновных к ответственности на том основании, что Уитмен, во-первых, гей, во-вторых, американец. Людей не останавливает даже тот общеизвестный факт, что речь идет о культурном объекте, а борьба с предметами материальной и духовной культуры — это стопроцентный признак интеллектуальной и культурной недоразвитости, а проще говоря, пещерного мракобесия.

Когда наткнулся на эту дискуссию о новом мурале с Уитменом на одной из страниц в соцсети «ВКонтакте», не мог поначалу понять, в какую историческую эпоху меня занесло. То ли мрачное средневековье, где мракобесие являлось мейнстримом. То ли за окном начало Первой мировой, и вот-вот начнутся «немецкие погромы», а чиновники из патриотических соображений переименуют Петербург в Петроград. А, может быть, это все та же Российская империя, но чуть раньше, конца XIX века, эпохи «еврейских погромов», когда тебя могли почти безнаказанно забить камнями просто потому, что ты еврей? Или это Иран периода Исламской революции, когда символы западной цивилизации уничтожались как вид? В какую дремучую эпоху пытаются затащить наше общество эти чудо-борцуны за нравственность в 2022 году?

Печально, что эти люди не видят дальше собственного носа, не понимают, что они ступают на очень тонкий и скользкий лед. Предлагаете ликвидировать Уитмена потому, что он гей? Ну, хорошо. В таком случае нам придется быть последовательными и ликвидировать любое позитивное упоминание о Петре Ильиче Чайковском, который, уж простите, был законченным гомосексуалистом, чего никогда не скрывал от общественности. Давайте запретим оперу «Евгений Онегин» и балет «Лебединое озеро», а памятники Чайковскому переплавим на арматурный лом. Оскара Уайльда тоже придется запретить — он мало того, что тоже гей, так еще и англосакс. Наверняка что-то против Рассеюшки замышлял недоброе и поддерживал жидобандеровцев. Марина Цветаева тоже, как известно, предпочитала с женщинами — давайте и ее поэзию обнулим, к чертовой матери, раз уж она была неправильной сексуальной ориентации. Да чего там — нужно запретить Мусоргского, потому что, говорят, крепко пил, а это тоже аморально. Вообще пьянство и наркомания часто сопровождали по жизни творческих личностей. Михаил Булгаков, Владимир Маяковский, Владимир Высоцкий употребляли наркотики, а уж пьяниц в творческой среде не счесть. Трумен Капоте — крупнейшая фигура мировой культуры ХХ века собрал комбо — был алкоголиком, наркоманом, гомосексуалистом и вдобавок американцем. Его, наверно, запретить недостаточно. Всех давайте запретим, потому что какой же они подают пример подрастающему поколению. А если по гамбургскому счету, я бы тогда и Пушкина запретил тоже — у него с ориентацией было все слава богу, но тут имел место обратный эффект. Говорят, Александр Сергеевич так сильно предпочитал женщин, что ни одной юбки не пропускал, перетрахал, простите за грубость, все Михайловское, Тригорское и Савкину горку, а свое потребительское отношение к женскому полу даже не пытался скрывать. Ну и так далее. Как вы понимаете, так мы далеко зайдем, потому что свой скелет в шкафу есть практически у каждого человека.

А мораль тут, собственно говоря, предельно простая. Если вы думаете, что сексуальные предпочтения Чайковского, Уитмена или Оскара Уайльда принижают значение их творчества, то вы, дамы и господа, дремучие, необразованные, недоразвитые, некультурные человеческие особи. Зря вы оказались в цивилизованном XXI веке, нечего вам тут делать. Вам бы куда-нибудь в темные века или к запрещенным талибам в Афганистан. Там вы, к вашей радости, будете далеки от Уитмена, да и от мировой культуры в целом. Не будет ничего, что как-то покоробит вашу высокую нравственность. Вас будут окружать только стада баранов, во всех смыслах слова. Возможно, тогда что-нибудь поймете в этой жизни и перестанете демонстрировать на публике свою пещерную дремучесть и мракобесие.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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