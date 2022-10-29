Культура

Пушкинский заповедник переходит на «зимнее расписание»

С 1 ноября Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» переходит на зимний график работы, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. Новое расписание предусматривает выходной во всех усадьбах в понедельник (в «Пушкинской деревне», кроме того, и во вторник) и приём посетителей с 10.00 до 17.00 в остальные дни недели. Санитарные дни по-прежнему будут проводить в последний вторник каждого месяца.

Фото: из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Гулять по усадебным паркам при этом, по-прежнему, можно в любой день и как угодно долго, уточнили в музее.

В заповеднике также напомнили, что в период с 14 по 30 ноября все музеи-усадьбы в составе «Михайловского» будут закрыты на традиционный санитарный период. На эти дни запланированы текущие ремонтно-хозяйственные работы, которые затруднительно или вовсе невозможно выполнить в условиях постоянного туристического потока.