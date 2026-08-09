Выставка о Советско-японской войне 1945 года открылась в Псковской области

В муниципальных библиотеках Красногородского и Дедовичского районов Псковской области начала работу мобильная выставка «Освобождение. Мир народам: Советско-японская война 1945 года». Проект подготовлен РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщили в Псковской областной библиотеке имени Курбатова.

Фото здесь и далее: Псковская областная библиотека имени Курбатова

Открытие экспозиции приурочено к дате 9 августа 1945 года, когда Советский Союз объявил войну милитаристской Японии и начал стратегическую наступательную операцию в Маньчжурии. Эти события стали завершающим этапом Второй мировой войны и привели к разгрому японских вооружённых сил на Дальнем Востоке.

Выставка знакомит посетителей с ключевыми событиями августа–сентября 1945 года, такими как Маньчжурская стратегическая наступательная операция, освобождение Южного Сахалина и Курильских островов. Также экспозиция рассказывает о совместной борьбе четырёх народов-союзников — советского, китайского, монгольского и корейского.

Экспозиция будет работать до конца лета. Координацию работы выставки осуществляет Региональный центр по сохранению исторической памяти.