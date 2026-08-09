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«Псковская Гардарика» поддержит #Добрыйрокжив на клубном фестивале 25 сентября

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Псковский коллектив «Псковская Гардарика» с почти 20-летней историей выступит на клубном фестивале в поддержку движения #Добрыйрокжив в баре «Нора» 25 сентября, сообщил директор летнего фестиваля Андрей Семенов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: группа «Добрый рок | Псков» в социальной сети «ВКонтакте»

По его словам, музыканты стояли у истоков фестиваля «Добрый рок». Группа неоднократно участвовала в мероприятии, когда оно проходило в Пскове: сначала в Зелёном театре, а затем в Финском парке на «Красной площади».

«Самобытность и преданность родному краю отличают этот коллектив. Музыканты исполняют песни о Пскове, пересказывают былины древней Руси и поют о любви к людям на своей малой Родине. Именно эти темы полюбились псковичам и гостям группы на концертных и фестивальных выступлениях», - отметил Андрей Семенов.

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